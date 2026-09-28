Altın fiyatlarında düşüş derinleşti: Gözler ABD verilerinde

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Ons altın, TSİ 06.57 itibarıyla yüzde 2,1 düşüşle ons başına 4.198,10 dolardan işlem gördü. Böylece değerli metal, 1 Eylül'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Yüksek enerji fiyatları, ekonominin genelinde maliyetleri artırarak enflasyonu körüklerken altın enflasyona karşı bir koruma aracı olarak yüksek faiz oranlarından negatif etkileniyor. Yatırımcı, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini göz önünde tutuyor.

Piyasalar ABD verilerine odaklandı

Yatırımcılar bu hafta ABD'den gelecek işgücü piyasası ve enflasyon verilerini takip edecek. Gündemde iş ilanları, ADP istihdam raporu, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

Petrol ve tahvil getirileri altını baskılıyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters'a verdiği demeçte yüksek tahvil getirileri ile yüksek petrol fiyatlarının altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Waterer, petrol fiyatlarındaki yükselişin petrol akışlarına ilişkin karışık sinyallerden kaynaklandığını ve bunun enflasyonu yatırımcıların gündeminde tuttuğunu belirtti.

Piyasalar ABD verilerine odaklandı

Yatırımcılar bu hafta ABD'den gelecek işgücü piyasası ve enflasyon verilerini takip edecek. Gündemde iş ilanları, ADP istihdam raporu, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

Güçlü veriler altın üzerindeki baskıyı artırabilir

Cnbc-e'nin aktardığına göre Waterer, beklenenden yüksek enflasyon veya istihdam rakamlarının tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürebileceğini ve bunun altın üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini söyledi.