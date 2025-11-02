Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

Geride kalan haftada altın fiyatları, büyük ölçüde ABD ile Çin arasındaki görüşmelere dair gelişmelerden etkilendi.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da değerli metallerin seyrinde belirleyici rol oynadı.

Trump ve Şi görüşmesi piyasaları harekete geçirdi

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen görüşmeler, birçok emtianın fiyatlamaları üzerinde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’de bir araya geldi. Görüşme sonrasında Trump, birçok konuda hemfikir olduklarını belirterek, Çin'in büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinden satın alacağını belirtti. Öte yandan, Trump, nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını ifade ederek, tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyledi.

Şi Cinping ise, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte, tamamlanan haftada fiyatlamalarda belirleyici olan bir diğer etken ise Fed’in politika faizi kararı ile Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları oldu.

Powell’dan aralık ayı için temkinli mesajlar

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiği, istihdam artışlarının yavaşladığı ve enflasyonun yılbaşından bu yana yükseldiği belirtilerek, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık'ta sonlandırılacağı duyuruldu.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, aralık ayındaki toplantıya dair temkinli konuştu.

Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

Aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, çok yüksek düzeyde belirsizliğin olması durumunda, hareket konusunda ihtiyatlı davranmak gerekebileceğini söyledi.

Powell’ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı. Fed’e ilişkin gelecek yıla dair toplam 3 olan faiz indirimi öngörüsü ise 2’ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 4,10 seviyesinden tamamlanırken, dolar endeksi yüzde 0,9 artışla 99,8'e çıktı.

Değerli metallerde karışık seyir

Değerli metaller tamamlanan haftada Fed'in faiz kararıyla destek bulsa da Trump ile Şi Cinping'in görüşmesinin güvenli liman talebini zayıflatması ve Fed Başkanı Powell'ın "şahin" mesajlarıyla baskılanarak karışık bir seyir izledi.

Altının ons fiyatı, geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Platin ons fiyatı da altına paralel olarak değer kaybetti.

Gümüş ve paladyumun ons fiyatları ise sanayi metali özelliklerinin öne çıkması ve değer kayıplarının ardından gelen tepki alımlarıyla haftayı alıcı bir seyirle tamamladı.

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 0,6, gümüşte yüzde 0,2 değer kazanırken, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 2,3 değer kaybetti.

"Düşüş sürebilir"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Hussain, "Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.