Altın fiyatlarında sert düşüş: 4 ayın dibine geriledi

Değerli metallerde jeopolitik gerilimlerin etkisi artarak sürüyor. Altın liderliğindeki negatif görünüm genele yayılırken, düşüş haftaya başlarken derinleşiyor.

haftaya sert düşüşle başlayan ıns altında düşüş yüzde 7'ye ulaşarak 4.182,14 dolar seviyesi görüldü. Yıl başına göre kayıp yüzde 3 olurken, geçen hafta yüzde 10’dan fazla değer kaybeden altın, üst üste dokuzuncu işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

ABD’de Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 375,60 dolara indi.

Ons altın tarafında yaşanan tarihi düşüşlerin ardından gram altında da aşağı yönlü hareket sürüyor. Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 2,9 düşüşle 6 bin 222 lira seviyesinde başlarken, 6 bin liranın altına da sarktı.

VİOP'ta işlem gören Dolar/Ons Altın, TL/Gram Altın, Dolar/Ons Gümüş, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki alt fiyat limiti oranları bugün için %20'ye çıkarıldı.

Diğer değerli metaller de düşüşte

Ons gümüş yüzde 9 düşüşle 61,51 doları gördü. Platin fiyatı yüzde 8’in üzerinde düşüşle 1.772,74 dolar/ons oldu.

Savaş ve petrol faiz beklentilerini değiştirdi

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, İran ile süren çatışmanın dördüncü haftasına girilmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar civarında seyretmesinin, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini tersine çevirdiğini belirtti. Waterer, artan enflasyon baskısıyla birlikte faiz artışı ihtimalinin öne çıktığını ve bunun da getirisi olmayan altının cazibesini azalttığını ifade etti.

Gerilim tırmanıyor: Enerji hedefleri gündemde

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrik altyapısını hedef alma tehdidine karşılık olarak, Körfez ülkelerinin enerji ve su altyapılarını vurabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklamalar, üç haftadır süren çatışmada tansiyonu daha da yükseltti.

Piyasalarda riskten kaçış, altında pozisyon bozulması

Waterer, altının yüksek likiditesinin bu dönemde dezavantaja dönüştüğünü belirterek, Asya borsalarındaki sert satışların yatırımcıları altındaki uzun pozisyonlarını kapatmaya yönelttiğini söyledi.

Petrol 110 doların üzerinde, enflasyon endişesi artıyor

Asya piyasalarında hisseler düşerken, petrol fiyatları varil başına 110 doların üzerinde kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak küresel enflasyon baskısını güçlendirdi. Normal şartlarda enflasyon altına destek sağlasa da, yükselen faiz ortamı bu etkiyi sınırlıyor.

Fed için faiz artışı ihtimali güçleniyor

Cnbc-e'nin derlediği habere göre, piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceğine yönelik beklentiler hızla yükseldi. CME FedWatch verilerine göre, Aralık ayına kadar bir faiz artışı ihtimali yüzde 27 seviyesine çıktı.