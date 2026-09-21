Altın fiyatlarında yön arayışı: Kritik bant işaret edildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu'daki gelişmeleri ve savaşın enflasyon ile faiz oranları üzerindeki olası etkilerini değerlendirmesiyle haftaya yatay negatif başladı.

Spot altının ons fiyatı, 4 bin 361 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın, cuma günü bir haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 419,40 dolara geriledi. Gram altın ise yeni haftaya 6 bin 834 lira seviyesinde başladı.

Ortadoğu'daki gelişmeler belirleyici olacak

Cnbc-e'nin haberine göre, altın fiyatlarında yön arayışında Ortadoğu'daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması halinde ülkenin ekonomik açıdan başarısız olacağını veya yönetiminin ortadan kaldırılabileceğini söyledi. İran ordusu ise yeni bir saldırıya karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Gerilimin seyri, petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerinden altın piyasası tarafından yakından izleniyor.

“Altının yükselmesi için petrol veya tahvil faizleri düşmeli”

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında anlamlı bir yükseliş için petrol fiyatlarında ve tahvil getirilerinde düşüş gerektiğini belirtti.

Waterer, piyasaların odağında jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin bulunduğunu ifade etti.

Analiste göre altın kısa vadede yaklaşık 4 bin 200-4 bin 580 dolar aralığında işlem görebilir.

Yeni faiz artışı döngüsü gündemde

İran savaşı nedeniyle enerji fiyatları ve enflasyon baskılarının artması, küresel ekonomide yeni bir faiz artırımı döngüsü ihtimalini gündeme taşıdı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarından bazıları faizleri artırırken, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin mesajlar veriyor.

Japonya Merkez Bankası cuma günü faiz artıran son büyük merkez bankası oldu. Bu adım, aynı hafta içinde ABD Merkez Bankası'nın ve bir önceki hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından geldi.

Yükselen faizler altının cazibesini azaltabilir

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor. Ancak faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi sağlayan varlıkların cazibesini artırarak altın talebi üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ABD ekonomisinin tüm sektörlerinde enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

Bu nedenle yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararları ve vereceği mesajları altının yönü açısından yakından izliyor.

Diğer değerli metallerde son durum

Altındaki yatay seyre karşın diğer değerli metallerde yükseliş görüldü.

Spot gümüşün ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 66,76 dolara çıktı. Platin yüzde 0,2 yükselerek 1.804,33 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 artışla 1.311,65 dolara ulaştı.

Değerli metallerdeki hareket, yatırımcıların küresel faiz ve jeopolitik gelişmelere verdiği tepkiyi yansıtmaya devam ediyor.

Altında kritik bant

Piyasaların odağında önümüzdeki dönemde petrol fiyatları, tahvil getirileri, merkez bankalarının faiz kararları ve Ortadoğu'daki gelişmeler olacak.

Analist Tim Waterer, kısa vadede altının 4 bin 200-4 bin 580 dolar aralığında hareket edebileceğini öngörüyor.

Altının bu bandın hangi yönünde hareket edeceği konusunda ise özellikle petrol ve tahvil faizlerindeki değişimler belirleyici olabilir.