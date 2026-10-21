Altın fiyatlarında yükseliş bekleyenlere uyarı: Gümüşte de tablo değişiyor

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Altın ve gümüş piyasalarında yatırımcıların gözü, doların küresel piyasalardaki seyri ve Avrupa ekonomisinden gelecek gelişmelere çevrildi.

Fibayatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, değerli metallerde önceki dönemde görülen sert yükseliş momentumunun yeniden yakalanmasının kolay olmadığını söyledi. Çitilci, dolar endeksinin 103 seviyesinin üzerine çıkıp çıkmayacağının yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, altın ve gümüşte taktik amaçlı kısa pozisyonların gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Altın ve gümüşte eski momentum beklenmemeli"

Değerli metallerdeki fiyat hareketlerini değerlendirirken küresel dolar dinamiklerine Bloomberg HT yayınında dikkat çeken Çitilci, ABD Başkanı Donald Trump'ın arzu ettiği zayıf dolar temasının devreye girmediğini söyledi. Küresel ekonomik belirsizliklerin doların seyrinde etkili olduğunu belirten Çitilci, altın ve gümüşte önceki dönemdeki yükseliş hızının tekrarlanmasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Çitilci, “Altın ve gümüş tarafında da bu çok sert yukarı yönlü momentumları beklememek gerekiyor” dedi.

Dolar endeksinin 103 seviyesinin üzerine çıkıp çıkmayacağının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Çitilci, mevcut koşullarda değerli metallerde taktiksel kısa pozisyonların değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Gümüşte yükselişi destekleyecek yeni katalizör var mı?

Gümüşün geçmiş dönemde 30 dolardan 60 dolara, ardından 120 dolara kadar yükseldiği süreci değerlendiren Çitilci, temiz enerji ve yapay zekâ kaynaklı talep beklentilerinin piyasada önemli bir hikâye oluşturduğunu söyledi. Ancak bu hikâyenin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını belirten Çitilci, gümüşte yeni ve sert bir yükseliş için mevcut durumda yeterli kısa vadeli katalizör bulunmadığını ifade etti.

Çitilci, “Şimdi biraz özellikle bu kıymetli metaller tarafındaki varlık alokasyonlarında altından gümüş tarafına doğru bir değişiklik var ama bu tekrar gümüşün çok sert yukarı yönlü hareket edeceği anlamına da gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalardaki genel eğilime göre gümüşün yükseliş dönemlerinde altından daha iyi performans gösterebildiğini, tersine dönüşlerde ise daha fazla baskı altında kalabildiğini belirten Çitilci, son dönemde gümüşün altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilediğini hatırlattı.

Altın ve gümüş arasındaki göreli fiyat hareketlerini takip etmek isteyen yatırımcılar için altın-gümüş rasyosunun önemine dikkat çeken Çitilci, 70 seviyesinin referans alınabileceğini söyledi. Çitilci, 65-75 aralığının takip edilerek rasyo üzerinden değerli metallerdeki fiyatlamaların değerlendirilebileceğini ifade etti.

Altın-gümüş rasyosu, bir ons altının kaç ons gümüşe karşılık geldiğini gösteriyor. Rasyonun yükselmesi, altının gümüşe kıyasla daha iyi performans gösterdiğine; gerilemesi ise gümüşün göreli olarak güçlendiğine işaret ediyor.

Çitilci, kısa vadede rasyo açısından 70 seviyesinin üzerinde kalıcılığı destekleyecek belirgin bir katalizör bulunmadığını belirtti.

"Doların seyri altın ve gümüşü etkileyebilir"

Değerli metallerin yönü açısından dolar endeksindeki hareketlerin önemini vurgulayan Çitilci, doların güçlenmesinin altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Buna karşılık dolar endeksinin 101 seviyesinin altına gerilemesi halinde değerli metallerde sert fiyat hareketlerinin görülebileceğini ifade etti.