Altın fiyatlarındaki düşüş düğün sezonu öncesi kuyumcularda hareketliliği artırdı

Altın fiyatlarında rekor seviyeler sonrası başlayan geri çekilme, yaz düğünleri öncesi takı alışverişini yeniden canlandırdı. Kuyumcularda çeyrek, gram ve işçiliksiz bileziğe talep artarken, nakit sıkışıklığı yaşayan aileler için senetli satış seçeneği de yeniden arttı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmanın ardından altın fiyatlarında yaşanan kademeli düşüş, düğün alışverişini erteleyen vatandaşları yeniden kuyumculara yöneltti. Nisan ayında peş peşe kırılan rekorlar nedeniyle takı alımını bekleten çiftler ve aileler, mayısta başlayan fiyat gevşemesiyle alışverişe başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kapalıçarşı esnafı Muhammed Ersöz, talebin özellikle çeyrek altın, gram altın ve işçiliksiz bileziklerde yoğunlaştığını belirterek, fiyat baskısının azalmasının evlenecek çiftlere daha rahat hareket alanı sağladığını söyledi.

Ersöz, düğün sezonunun başlamasıyla çarşıdaki hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.

İşçiliksiz altına yönelim arttı

Altındaki fiyat hareketi, düğün alışverişindeki tercihleri de değiştirdi.

Yüksek işçilikli takı setleri yerine cumhuriyet altını, tam altın ve işçiliksiz bilezikler öne çıktı. Çiftler, takıları yalnızca düğün aksesuarı olarak değil, ileride daha az kayıpla bozdurulabilecek yatırım aracı olarak da değerlendiriyor.

Senetli satış yeniden başladı

Kredi kartı nakit avans limitlerinin daralması ve taksit sayılarının azalması nedeniyle düğün alışverişinde zorlanan vatandaşlar için kuyumcularda senetli satış yeniden gündeme geldi.

Mahalle kuyumcuları, tanıdıkları ailelere takıları teslim edip ödemeyi iki ya da üç aylık vadelerle tahsil etmeye başladı. Böylece düğün sezonu öncesi kuyumcularda geleneksel vadeli satış modeli yeniden canlandı.