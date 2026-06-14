Altın fiyatlarındaki rekor artış lüks saatleri vurdu: Satılmayanlar eritiliyor

Omega'nın Constellation saati, George Clooney ve Nicole Kidman gibi yıldızların rol aldığı reklam kampanyalarında, filmlerde ve Met Gala'da boy göstererek lüks ve ihtişamın sembollerinden biri haline geldi.

Ancak ocak ayında rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatları nedeniyle, bu tür klasik saatlerin bir kısmı eritiliyor. Çünkü içerdikleri altının değeri, ikinci el piyasasındaki satış değerini aşmış durumda.

Reuters'ın bazı tüccar, sektör uzmanı ve yatırım danışmanıyla yaptığı görüşmelere göre, bu eğilimden en çok Omega ile LVMH'ye bağlı TAG Heuer gibi markaların ikinci el modelleri etkileniyor.

İngiliz altın tüccarı Jon White, Mayıs ayında mükemmel durumdaki 1970'lerin sonlarından kalma 18 ayar bir Omega Constellation'ı eriterek hurdaya ayırdı. White, yatırım amaçlı altına yönelik talebin artması nedeniyle bu yıl onlarca ana akım lüks saati hurdaya çıkardığını söyledi.

Aynı zamanda bir müzayede evini de yöneten White, yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir saatti. Ama gerçekte, müşteri bunu müzayedeye çıkarsaydı ne kadar gelir elde edecekti?" dedi.

Swatch bünyesindeki Omega'nın ürettiği çok sayıdaki modelden biri olan Constellation'ın içerdiği altının değeri 5.750 sterlindi (7.749 dolar). White'a göre bu rakam, saatin tahmini 4.000-4.500 sterlinlik müzayede değerinden yüzde 35 daha yüksekti.

Watches of Switzerland'ın ikinci el birimi Analog Shift'in kurucusu James Lamdin ise eritme işleminin "öncelikli olarak çağdaş ikinci el saatlerde ve koleksiyonluk niteliği taşımayan daha eski modellerde" görüldüğünü söyledi.

Hailwood: Bunu çok üzücü buluyorum

Jeopolitik endişeler ve ticaret kaynaklı kaygıların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönlendirmesiyle ons altın fiyatları ocak ayında 5.600 dolarla rekor kırdı. Ons fiyatı şu anda yaklaşık 4.200 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 2024 yılı ortalamasının neredeyse iki katı.

Buna karşın ikinci el saat piyasasındaki fiyatlar aynı yönde hareket etmedi.

Saatçilik tarihi uzmanı Adrian Hailwood, "Bunu çok üzücü buluyorum. Çünkü bir şey eritildiğinde sonsuza dek yok olmuş oluyor" dedi.

Kaç adet lüks saatin eritildiğine ilişkin resmi bir veri bulunmuyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde altın geri dönüşümü yüzde 5 artarak 366 tona ulaştı. Altın takı talebi ise değer bazında yüzde 31 yükselerek 47 milyar dolara çıktı.

Saatler, çok küçük miktarlardan 200 gramın üzerinde altına kadar değişen oranlarda değerli metal içerebiliyor. Bu nedenle hurda değerleri on binlerce dolara ulaşabiliyor. Omega Constellation'da altın, kasada ve bilezikte bulunuyor.

Ons altının bu yıl 5.400 ile 6.300 dolar arasında işlem göreceği beklentisi nedeniyle, bazı saatlerin parçalarına ayrılması yönündeki baskının sürmesi bekleniyor. Özellikle ikinci el satıcılarının maliyetlerini ve sundukları garanti giderlerini karşılamak zorunda olmaları bu baskıyı artırıyor.

Ayrıca aşırı üretim yapılan yeni saatler de eritilebiliyor.

Lamdin, "Tam anlamıyla vasat pek çok saatin eritildiğini gördüm" dedi ve şöyle devam etti:

"İsviçre pazarında satılamamış çok fazla stok var. Bu saatler neredeyse sıfır, hiç kullanılmamış durumda ve doğrudan parçalarına ayrılıyorlar. Çok fazla üretim yaptılar. Ancak nadir bulunan, bir hikayesi veya zamanın bıraktığı karakteristik izleri taşıyan bir saat söz konusu olduğunda, işte o zaman bu durum kısa vadeli düşünülmüş bir trajediye dönüşüyor"

Lazarus: Bazı modeller için bekleme listeleri akıl almaz seviyelerde

Üretim miktarını sıkı şekilde kontrol eden ve özel mülkiyette bulunan Patek Philippe ile Rolex gibi üst segment markalar, eritme değerinin çok üzerinde primli fiyatlarla alıcı buluyor.

Çevrim içi lüks saat platformu Chrono Hunter'ın halkla ilişkiler ve içerikten sorumlu yöneticisi Simon Lazarus, "Bazı modeller için bekleme listeleri akıl almaz seviyelerde. İki yıldan sekiz yıla kadar uzayan sürelerden bahsediyoruz" dedi.

Vontobel verilerine göre Rolex, geçen yıl 3.000 İsviçre frangının (3.770 dolar) üzerindeki yeni İsviçre saatlerinin satış değerinin yüzde 61'ini oluşturdu. Bu oran 2023'te yüzde 57 seviyesindeydi. Üstelik bu artış, satış hacimlerindeki düşüşe rağmen gerçekleşti.

Buna karşılık TAG Heuer, Breitling ve Omega gibi daha az ayrıcalıklı markalar, yüksek perakende fiyatlarını korumakta zorlanıyor. Çünkü alıcılar aynı saatin ikinci el versiyonlarını çok daha düşük fiyatlara satın alabiliyor.

Uzmanlara göre Omega'nın Speedmaster gibi modelleri satıldıktan sonra hızlı değer kaybına uğrayabiliyor ve bu durum onları eritilme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Satmalı mı, saklamalı mı?

Yükselen altın fiyatları, New York'ta yaşayan emekli mühendis Mitchell Talisman'ı iki altın saatini ve toplamda yüzde 58 saflıkta 35 gram altın içeren bir zincirini satmaya teşvik etti. Talisman, Aralık ayında bu satıştan 2.660 dolar nakit elde etti.

Talisman, "10 yıldan uzun süredir kasada duran bir sürü eşyam vardı" dedi.

Ancak bazı sahipler için, saatlerini satıp daha sonra bir tüccar tarafından eritildiğini düşünmek katlanılamaz bir fikir.

Hailwood, "Bu bir aile yadigârı olabilir, ilk saatleri olabilir. Onun yok edilmesi fikrinden hoşlanmıyorlar. Bu yüzden onları ellerinde tutuyorlar" dedi.