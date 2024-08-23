Altın fiyatlarını Fed’in faiz indirim beklentisi yükseltti

ŞENAY ZEREN

Piyasalar Fed’den agresif bir faiz indirimi beklentisine yönelirken; bunun etkisiyle altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş gözleniyor. Yükselişin sürmesi, kar realizasyonları beklentileri ve yıl sonu altın tahminlerini uzmanlar EKONOMİ’ye değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlaması ihtimali, küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı. Dolar endeksi geriledi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları güçlü yükseldi. Altının ons fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi 2531 dolara taşınırken; 2500 dolar üzerindeki seyrini hafta boyunca sürdürdü.

Gram altın 2756 lirayı gördü

Fiyatı ons altın ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan gram altın ise, tarihi zirvesini 2756 liraya yükseltti. Fed’in önceki gün yayımladığı toplantı tutanakları ‘güvercin’ tonda mesaj verirken, gözler şimdi bugün sona erecek olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrildi. Bu sempozyumda, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün Türkiye saati ile (TSİ) 17.00’daki konuşması öncelikli olarak takip edilecek. Başkan Powell’ın, faiz indiriminin ne zaman başlayacağına yönelik vereceği olası sinyaller, piyasaların yönü ve tabii ki altın fiyatları üzerinde etkili olacak.

Fed, faiz indirim sürecine başlıyor

Fed’in, para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 17-18 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda Fed’in faiz indirim sürecine başlaması öngörülürken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamalar değişiklik gösteriyor. 25 baz puan faiz indirimine gidilmesi daha kuvvetli bir ihtimalken, 50 baz puan indirim yapılması da beklentiler dahilinde. Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yıl sonuna kadar olan süreçte 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler yüzde 85’e çıktı.

Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla doların güç kaybetmesi ve altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar ‘Beklentiler satın alınır, gerçekler satılır’ ya da ‘Fiyat önden gider, olay peşinden gelir’ fiyatlamasıyla, beklenti gerçekleştikten sonra, yani Fed’in faiz indirimine başlamasıyla, altın fiyatlarında bir kâr realizasyonu yaşanabileceğinin altını çiziyor.

Uzmanların yılsonu tahmini, ons altın için 2700 dolar civarındayken; gram altın için, dolar/TL’deki olası yükseliş de göz önüne alındığında 3.000 lira seviyelerinde.

UZMANLARIN YIL SONU ONS BEKLENTİSİ 2500-3000 DOLAR ARASINDA

SONER KURU - MARBAŞ MENKUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI: Yılın kalanı için fazla bir potansiyel yol

Altında güçlü bir fiyatlama var, yılbaşından beri takip ettiğimiz prim yüzde 25 seviyelerinde. Fiyatlamanın temel kaynağı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecinin başlayacağı beklentisi. Bu beklentinin önden yüklemeli olarak fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. Bizim sene sonu hedefi miz 2.500-2.600 dolar bandında bir yerlerde bulunuyor, fiyat henüz yılın ortasında bu seviyelere çok yakın noktalara ulaştı.

Önümüzdeki dönemde beklentilerin realize olması, yani Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla klasik bir piyasa döngüsü olan ‘beklentiyi satın al, gerçekleşeni sat’ fiyatlaması olabilir. Yani indirimler başladığında, bir miktar düzeltme olması ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu modellemede, yılın geri kalanı için fazlaca bir potansiyel kaldığını düşünmüyoruz. Yılsonunda 2.600-2.700 bandında bir kapanış öngörüyoruz.

SEDA YALÇINKAYA ÖZER - İNTEGRAL YATIRIM MÜDÜRÜ: 2490 dolar üzerinde kapanışların sürmesi önemli

Son dönemde en önemli konu ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim patikasının nereye evrileceği. Uzun bir süre sıkı para politikasında kalan Fed, bu yıl eylül ayında ilk faiz indirimini gerçekleştirecek. Yüksek reel getirinin resesyon endişesi getireceği algısıyla, 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. 50 baz puan da olabilir beklentisi de bulunuyor. Bu açıdan Jackson Hole toplantısında Powell’ın TSİ 17:00’deki açıklaması önemli olacak.

Faiz indirim beklentileri Dolar endeksinde (DXY) geri çekilmeyi desteklerken, ons altının yükseliş hızını artırdı. Rekor seviyeleri test eden ons altında, ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Özellikle birkaç kez test ettiği ve geçmekte zorlandığı 2490 seviyesi üzerindeki kapanışların sürmesi halinde, yükseliş hızının 2700 bölgesine doğru kademeli bir şekilde sürmesini bekliyoruz. Jeopolitik gerginlik ve yüksek enflasyonun sürüyor olması, altını destekleyen etkenler arasında olaya devam ediyor. Bu gelişmelerde yeni ve tahmin edilemeyen bir değişim olması halinde, fiyatlamalarda etkili olabilir. Bizim yılsonu ons altın beklentimiz 2700 seviyesinde olmaya devam ederken, buradaki beklentimizde bir değişiklik bulunmuyor.

VOLKAN DÜKKANCIK - ALLBATROSS PORTFÖY GRUP STRATEJİSTİ: Gram altında 3000 TL beklentimizi koruyoruz

Küresel piyasalarda ay başında Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) sürpriz faiz artırımıyla sarsılan carry trade pozisyonlarıyla başlayan endişe, ABD’de açıklanan verilerin ekonominin öngörülünden daha sert yavaşladığına dair sinyaller vererek resesyon endişelerini artırması ve Fed’in faiz indirimlerinde geç kaldığı yönündeki beklentilerin öne çıkmasıyla riskli varlıklardan kaçış hızlandı ve bir kusursuz fırtına yaşandı. Sonrasında BoJ’dan gelen daha yumuşak tonda açıklamalar ve Fed yetkililerinin eylül ayında faiz indirimine başlanacağı yönünde verdiği sinyaller risk iştahını yerine getirirken, özellikle altının onsunda rekorlar kırıldı. İsrail-İran arasında artan jeopolitik tansiyon da sürecin tuzu biberi oldu.

Özetle, küresel merkez bankaları yaptıkları açıklamalar ve hamlelerle altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Fed’in eylül ayından itibaren faiz indirim sürecine girecek olması, altına olan ilgiyi canlı tutmaya devam edecektir. İçeride ise, son günlerde dolar/TL kurunda başlayan hareketliliğin, ufak adımlarla yukarı yönde devam etme olasılığını da dikkate aldığımızda, gram cinsinden altın fiyatları yatırımcılar açısından hala cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Gram altında yıl sonu-ilk çeyrek için beklentimizi 3000 TL olarak koruyoruz.