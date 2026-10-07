Altın geri adım atmıyor!

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EVRİM KÜÇÜK

Altının seyri faiz artırımları ve doların yönünden etkilenmeye devam etse de geleneksel piyasa kuralları giderek daha az işlemeye başladı. Tahvil getirilerinin yükselmesi normalde faiz kazandırmayan altının cazibesini azaltırken, bu kez değerli metalin 4.000 doların üzerinde tutunması yatırımcıların risk algısındaki değişimi ortaya koyuyor. Uzmanlar, artan kamu borçları, jeopolitik gerilimler ve finansal piyasalardaki belirsizliğin altını klasik yatırım araçlarından farklı bir konuma taşıdığını söylüyor.

Spot altın ocak sonunda rekor seviye olan 5.594 dolar seviyesinden yüzde 25 geri çekilerek 4.150 dolar bandında hareket ediyor. ABD Hazine tahvili getirilerinin çok yıllı zirvelere yükseldiği dönemde altının, fiyattaki geri çekilmeye karşın görece güçlü kaldığı belirtiliyor.

İtalya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sergio Nicoletti Altimari, altının farklı kriz dönemlerindeki performansına dikkat çekerek güvenli liman rolünün özellikle jeopolitik risklerin ve ekonomik parçalanma endişelerinin arttığı ortamda önem kazandığını belirtti. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de yükselen getirilerin tahvilleri rezerv yöneticileri açısından daha cazip hale getirdiğini, ancak yüksek borç seviyelerinden kaynaklanan kredi riskinin altınla çeşitlendirmeyi önemli kıldığını vurguladı.

Altının geleneksel faiz kuralı değişiyor

Altındaki direnç, talep yapısındaki dönüşümle yakından bağlantılı. Metals Focus verilerine göre merkez bankalarının altın alımlarının 2026'da yıllık bazda yüzde 15 azalarak 720 tona gerilemesi bekleniyor. Buna karşın alımların 2022 öncesindeki seviyelerin üzerinde kalacağı öngörülüyor.

2027 için 5.330 dolar beklentisi

Metals Focus, enflasyonun kalıcılığı, ABD'nin büyüyen bütçe açıkları ve politika belirsizliğinin yatırımcıları dolar cinsinden geleneksel varlıklara alternatif aramaya yönelteceğini öngörüyor. Danışmanlık şirketi, altının 2027'de ons başına ortalama 5.330 dolara ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, analizde belirtilen mevcut 4.152,27 dolarlık seviyenin yaklaşık yüzde 22 üzerinde.

Emeklilik fonları da altına yöneldi

Dünya Altın Konseyi'nin incelediği Hollanda, ABD, İngiltere ve Avustralya'daki emeklilik fonları, altını çoğunlukla 2020-2021 döneminde portföylerine dahil etti. Fonların altın pozisyonları bugün de yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 5 aralığında korunuyor. Hollanda'daki 7,7 milyar euroluk Pensioenfonds PDN, altın payını yüzde 5'e çıkardı; ABD'deki Fairfax County Emeklilik Sistemi ise 6,2 milyar dolarlık portföyünün yaklaşık yüzde 3'ünü vadeli işlemler yoluyla altında tutuyor. İngiltere'deki Now: Pensions Master Trust'ın altın payı yaklaşık yüzde 2, Avustralya'daki NGS Super'in payı ise yüzde 3 düzeyinde. Fonların hareketi, altının kurumsal portföylerde geçici bir işlemden çok kalıcı bir risk yönetimi aracı olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Londra'da altın vadeli işlemler başladı!

New York Borsası'nın da sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE), dünyanın en önemli fiziksel altın ve külçe merkezi olan Londra'da değerli metal türevlerinin ticaretini resmen başlatarak piyasada yeni bir dönem açtı. ICE, küresel piyasalardaki etkinliğini artırmak amacıyla bu hafta itibarıyla Londra merkezli değerli metal vadeli işlem sözleşmelerini devreye soktu.

Dünyanın en büyük fiziksel altın ve gümüş ticaretinin döndüğü Londra pazarında atılan bu adım, türev ürünlerdeki işlem hacmini artırmayı hedefliyor. ICE'in bu hamlesi; altın ve gümüş ticareti yapan kurumlar, fonlar ve yatırımcılar için yeni bir likidite kaynağı ve riskten korunma (hedging) imkânı sunuyor.