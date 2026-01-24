Altın hesaplarından TL'ye dönüşümü destekleyen tebliğ yürürlükten kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı ve 29 Aralık 2021 tarihli düzenleme iptal edilmiş oldu.