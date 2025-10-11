Altın için yükseliş trendi bitti mi? Direnç seviyeleri aşıldı, sırada ne var?

Altın fiyatlarının son dönemde gösterdiği istikrarlı yükselişin en önemli nedenlerinden biri, yatırım talebindeki güçlü artış oldu. Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan verilere göre, yalnızca 2025 yılının üçüncü çeyreğinde altın destekli borsa yatırım fonlarına 221,7 tonluk giriş gerçekleşti. Bu artış, yaklaşık 26 milyar dolar tutarında rekor bir yatırımı temsil ediyor. Söz konusu girişler, toplam fon varlıklarını 2020 yılındaki rekor seviyenin yalnızca yüzde 2 gerisine taşıdı.

Direnç seviyeleri aşıldı, sırada ne var?

Kitco.com'un haberine göre analistler ve büyük finans kuruluşları, yıl başından bu yana ons altın için 4.000 dolar hedefini sıkça dile getirdi. Daha önce 2.000 dolar ve 3.000 dolar seviyelerinde benzer endişeler yaşanmış, ancak bu seviyeler aşılmıştı. Şimdi ise fiyatın 4.000 dolar civarında işlem görmesiyle birlikte, yükselişin sürdürülebilirliği yeniden gündeme geldi.

Altını destekleyen koşullar değişmedi

Jeopolitik belirsizlik, kalıcı enflasyon, ekonomik durgunluk endişeleri, artan kamu borç yükü ve para birimlerine olan güven kaybı gibi faktörler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Analistlere göre bu koşulların çoğu hâlâ geçerliliğini koruyor ve bazıları daha da güçlenmiş durumda. Bu nedenle altının zirve yaptığı yönündeki görüşler kesin bir sonuca ulaşmıyor.

Düzeltme ihtimali göz ardı edilmiyor

2025 yılı içerisinde altın yüzde 50’den fazla, gümüş ise yüzde 71 oranında değer kazandı. Bu ölçekteki yükselişin ardından piyasada bir düzeltme hareketi yaşanması olasılık dahilinde görülüyor. Bazı piyasa uzmanları, altının yüzde 10’luk bir geri çekilme ile 3.600 dolar seviyelerine düşebileceğini öngörüyor.

Fiyat dalgalanmaları dikkat çekiyor

Kasım 2022’den bu yana devam eden ralli sürecinde altın yalnızca bir kez üç hafta üst üste değer kaybetti. 20 Mayıs ile 3 Haziran 2024 tarihleri arasında fiyatlar yüzde 2,8 oranında geriledi. En belirgin düşüş ise Kasım 2024’te yaşandı; iki hafta içinde yüzde 6,3 değer kaybeden altın, ardından bir haftada yüzde 6 yükseldi.

Uzun vadeli görünüm olumlu, ancak temkinli adımlar öneriliyor

Analistler, altının uzun vadede güçlü bir potansiyel taşıdığını vurguluyor. Ancak mevcut seviyelerde kâr realizasyonunun da makul bir strateji olabileceği ifade ediliyor. Bu tür dönemlerde yatırımcıların elde ettikleri kazancı değerlendirmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.