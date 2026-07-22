Altın iki haftanın en yüksek seviyesinde, gözler Fed kararında

Orta Doğu’da tırmanan kriz ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatları sert bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların "kelepir" alımlara yönelmesiyle spot altın iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

Geçtiğimiz hafta Haziran başından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydeden altın, teknik alımların devreye girmesiyle yeniden şahlandı.

Spot altın gün içinde 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 1,6 artışla 4.139,64 dolar/ons seviyesine çıktı.

ABD altın vadeli işlemleri (Ağustos Teslimat), yüzde 1,7'lik sıçramayla 4.144,20 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altın fiyatları yeni güne yüzde 1,3'lük yükselişle 6 bin 267 lira seviyesinde başladı.

Orta Doğu'da kriz derinleşiyor

Orta Doğu'da genişleyen çatışmalar, küresel enerji ve emtia piyasalarını doğrudan vuruyor. Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin tehditlerinin ardından, Asya'ya Suudi ham petrolü taşıyan üç dev tanker Kızıldeniz'de rotasını geri çevirmek zorunda kaldı. Dünyanın en kritik iki enerji geçiş noktasındaki bu aksama, petrol fiyatlarını ve enflasyon endişelerini tırmandırdı.

Diplomatlar devrede

Krizin derinleştiği ortamda diplomatik kanallarda da sıcak saatler yaşanıyor. Üst düzey bir İranlı yetkilinin açıklamasına göre Tahran, Haziran ayında imzalanan geçici ateşkes anlaşmasını kurtarmak amacıyla arabuluculardan 10 günlük bir ateşkes teklifi aldı. İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni de arabulucu Pakistan'ı ziyaret ederek çabaların sürdürülmesini talep etti.

Faiz artışı ihtimali masada

Cnbc-e'nin haberine göre yatırımcılar, faiz patikasına dair ipuçları almak için haftaya gerçekleşecek FED toplantısına kilitlendi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu gösterge faiz oranının sabit kalacağını öngörse de, bu yıl bir faiz artırımı yapılma olasılığını "yüksek" görenlerin sayısı hızla arttı. Yüksek faiz ortamının, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı biliniyor.

"Yatırımcı düşüşü fırsat bildi"

Pyasadaki son hareketliliği değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yükselişin arkasındaki dinamikleri şu sözlerle özetledi:

"Son dönemde yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcılar 'uygun fiyatlı' alım fırsatlarını değerlendirmek için devreye girdi. Bununla birlikte ABD ve İran arasında diplomatik bir ilerleme sağlanabileceğine dair umutlar da fiyat hareketlerini yukarı yönlü destekliyor."

Diğer değerli metallerde son durum

Altındaki bu sert yükseliş trendi, diğer değerli metallere de doğrudan yansıdı:

Gümüş, yüzde 1,9 değer kazanarak 59,87 dolar/ons ile 10 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Platin, yüzde 2,4 artışla 1.667,22 dolara fırladı. Paladyum ise yüzde 3'lük güçlü bir primle 1.320,75 dolar seviyesine ulaştı.