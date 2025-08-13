Altın ithalatı 27 ayın en düşük seviyesinde!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, haziran ayında 9 bin 334 kg olan altın ithalatı temmuz ayında yüzde 53,5 düşüşle 4 bin 343 kg oldu. Böylece 2023 yılı Nisan ayındaki 2 bin 883 kg ithalattan sonra en düşük rakam görüldü.

Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 93 kg seviyesine ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatında ise, artış gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında 8 bin 335 kg olan gümüş ithalatı, temmuz ayında 48 bin 660 kg'a çıktı. Yılın ilk 7 ayında ithalat 302 bin 145 kg seviyesine geldi.