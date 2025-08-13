  1. Ekonomim
  3. Altın ithalatı 27 ayın en düşük seviyesinde!
Altın ithalatı 27 ayın en düşük seviyesinde!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı, temmuz ayında son 27 ayın en düşük seviyesinde kaldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, haziran ayında 9 bin 334 kg olan altın ithalatı temmuz ayında yüzde 53,5 düşüşle 4 bin 343 kg oldu. Böylece 2023 yılı Nisan ayındaki 2 bin 883 kg ithalattan sonra en düşük rakam görüldü.

Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 93 kg seviyesine ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatında ise, artış gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında 8 bin 335 kg olan gümüş ithalatı, temmuz ayında 48 bin 660 kg'a çıktı. Yılın ilk 7 ayında ithalat 302 bin 145 kg seviyesine geldi.

