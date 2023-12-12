Altın ithalatı gerilerken, gümüşte rekor kırıldı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı bu yılın kasım ayında gerilerken, gümüş ithalatı yeni bir rekor kırdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen ay altın ithalatı 22 bin 313 kilogram oldu.

Böylece bir önceki ayda kaydedilen 23 bin 182 kilogram ithalatına göre yüzde 3,7 düşüş olurken, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 38 bin 928 kilogram ithalatın yüzde 42,7 altında kalındı.

Yılın ilk 11 ayında ise toplam altın ithalatı 302 bin 888 kilogram olarak gerçekleşti.

Gümüş ithalatı tarihi zirvede

Gümüş ithalatı ise bu yılın ekim ayında gördüğü tarihi zirvesini kasım ayında daha yukarı taşıdı.

Gümüş ithalatı kasımda, 188 bin 107 kilogram yapılan ithalat kayıtların tutulmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek rakam oldu.

Gümüş ithalatı, yılın ilk 11 ayında ise 990 bin 831 kilogram seviyesine ulaştı.