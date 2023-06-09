Altın ithalatı mayısta yıllık yüzde 12 geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı mayıs ayında yıllık bazda azalırken, aylık bazda artış gösterdi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, mayıs ayında altın ithalatı 13 bin 426 kg oldu. Yılın ilk 5 ayında toplam altın ithalatı 163 bin 761 kg seviyesine ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatı ise 73 bin 77 kg oldu.