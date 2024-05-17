Altın ithalatı nisanda azaldı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre gerilerken, geçen yılın aynı ayının üzerinde gerçekleşti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Nisan ayında altın ithalatı 11 bin 419 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 12 bin 781 kg, geçen yıl aynı ay 2 bin 883 kg olmuştu.
Yılın dört aylık döneminde ise ithalat 46 bin 939 kg seviyesine ulaştı.
Aynı ayda gümüş ithalatı yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti; ithalat 46 bin 987 kg seviyesinde belirlendi.
Yılın ilk dört ayında ithalat miktarı 139 bin 306 kg oldu.