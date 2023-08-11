Altın ithalatı son beş ayın zirvesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Temmuz ayında hem önceki aya hem de geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi ve 5 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Borsa İstanbul da aynı tarihte yaptığı açıklamayla gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerinde kıymetli madenler aracı kuruluşlarına üye bazında aylık kota uygulayacağını açıkladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, bu yılın temmuz ayında altın ithalatı 38 bin 145 kilogram oldu. Böylece bir önceki aya göre 97,7, geçen yılın aynı ayına göre ise 75,5 artış yaşandı. Söz konusu dönemde gümüş ithalatı da 50 bin 949 kilogram olarak açıklandı.

Yılın ilk 7 ayında ise toplam altın ithalatı 221 bin 207 kilogram, gümüş ithalatı 532 bin 567 kilogram seviyesine ulaştı.