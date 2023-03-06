Altın ithalatı şubat ayında 57,5 ton oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı ocak ayında 68 bin 330 kilogram, geçen yılın şubat ayında ise 4 bin 498 kilogram olmuştu.

Altın ithalatı, ocak-şubat döneminde ise 125 bin 783 kilogram oldu.

Gümüş ithalatı ise, şubat ayında 82 bin 654 kilogram olarak gerçekleşti. Ocak ayında 73 bin 77 kilogram ve geçen yılın şubat ayında 76 bin 6 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.

Gümüş ithalatı, yılın iki aylık bölümünde 155 bin 731 kilogram oldu