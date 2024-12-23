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Altın ithalatı 11 ayın en yükseğinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı kasımda, bir önceki aya göre üst üste dördüncü ayında da artış gösterdi; ancak geçen yılın aynı ayına göre düşüşünü sürdürdü. Öte yandan kasımda yapılan 13,9 tonluk altın ithalatı, geçtiğimiz 11 ayın en yüksek ithalatı oldu.

Haber Merkezi
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Altın ithalatı 11 ayın en yükseğinde
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, kasım ayında altın ithalatı 13 bin 385 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 9 bin 651 kg, geçen yılın kasım ayında 22 bin 312 kg seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 11 aylık döneminde ise ithalat 111 bin 136 kg seviyesine ulaştı.

Gümüş ithalatı 5 ayın en düşük seviyesinde

Aynı ayda gümüş ithalatı 20 bin 146 kg ile son 5 ayın en düşük seviyesinde kaldı. Bir önceki ay 37 bin 266 kg, geçen yıl Kasım ayında 188 bin 107 kg gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 11 ayında ithalat miktarı 347 bin 839 kg oldu.

Altın ithalatına kota getirmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2023 tarihinde aldığı kararla altın ithalatına kota getirmişti. Cari açığın önemli bir kısmının altın ithalatından kaynaklanmasının ardından, altında ithalatçı kurumlara sınırlı bazı kotalar getirilmesi altında arz açığına neden olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı daha sonra kuyum üreticilerinden gelen talepler doğrultusunda, onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım'a işlenmemiş altın kotası tahsis ederek, arz açığının kapanmasına yönelik bir adım atmıştı.

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