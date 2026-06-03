Altın piyasasında gözler Orta Doğu ve Fed'de: Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten kritik değerlendirmeler

İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin Lübnan’daki saldırılar nedeniyle askıya alınmasını değerlendiren Yıldırımtürk, bölgedeki durumun hala sürüncemede olduğunu ifade etti. ABD’nin yaklaşan seçimler nedeniyle bu gerilimden çekilmek istediğini ancak İsrail'in sürecin devam etmesi yönünde ısrarcı bir tavır sergilediğini belirtti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın bir an evvel başlamasının piyasaları rahatlatacağını, ancak İran'ın savaş tazminatı gibi koşulları öne sürmeye devam ettiğini vurguladı.

Altında yükseliş beklentisi: 4750 dolar seviyeleri görülebilir

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yorumlayan uzman, yüksek faiz oranlarının ve Amerikan tahvillerine olan ilginin altını baskıladığını ancak fiyatın hala güçlü bir destek seviyesinde tutunduğunu söyledi. Ay sonu kontrat işlemlerinden kaynaklanan geçici gerilemelerin ardından yönün tekrar yukarı döndüğünü belirten Yıldırımtürk, Haziran ayı sonuna doğru onsun yeniden 4750 dolar seviyelerini görebileceği öngörüsünde bulundu. Esas yükselişin ise ABD seçimlerindeki belirsizlikle birlikte Ağustos ortasından itibaren hızlanabileceğini ifade etti.

Gümüşte sabır dönemi: Endüstriyel talep belirleyici olacak

Gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerinde ‘sabır’ vurgusu yapan Yıldırımtürk, gümüşün hem altınla hareket ettiğini hem de endüstriyel bir metal olarak bakır fiyatlarından etkilendiğini belirtti. Güneş panelleri ve yapay zeka teknolojilerinde kullanım alanının artmasıyla gümüşe olan talebin süreceğini, ancak arzın zorluğu nedeniyle fiyatların toparlanmasının zaman alabileceğini dile getirdi.

İç piyasada sakin seyir: Vatandaş altını elde tutuyor

Türkiye iç piyasasındaki durumu ‘sakin ve dengeli’ olarak tanımlayan Yıldırımtürk, yatırımcıların sadece nakit ihtiyacı durumunda ve ihtiyaçları kadar satış yaptıklarını gözlemlediğini söyledi. Genel piyasa havasında bir miktar yorgunluk ve belirsizlik hakim olsa da vatandaşın elindeki altını koruma eğiliminde olduğunu ve merkez bankalarının altın alımlarının da uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.