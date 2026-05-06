Altın piyasasında ‘mayıs’ alarmı: Şirin Sarı’dan kritik düşüş uyarısı

Türkiye’de enflasyon beklentilerinin iç piyasadaki altın talebini önemli ölçüde tetiklediğini belirten Şirin Sarı, özellikle ilk çeyrekte altın ithalatında rekor seviyelere yaklaşıldığını vurguladı. Enflasyonun aylık bazda %4’ün üzerinde gelmesinin ekonomik sisteme negatif yansıdığını ifade eden Sarı, piyasada henüz gerçekleşmemiş fiyat artışlarının halihazırda etiketlere yansıdığını ve Türkiye'nin pandemiden sonra dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Fed kararları ve küresel faiz kıskacı

Küresel piyasalarda gözlerin merkez bankaları ve özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde olduğunu belirten Sarı, ABD’den gelecek istihdam ve TÜFE verilerinin Fed'in elini güçlendirebileceğine dikkat çekti. Eğer ABD enflasyonu %3.3’ün üzerinde kalmaya devam ederse, Fed’in faiz artırımı noktasında daha şahin bir tavır sergileyebileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını daha da aşağı çekebileceğini ifade etti. Sarı, yüksek faiz ortamının devam etmesi durumunda altının baskılanmaya mecbur olduğunu, çünkü yatırımcının faiz getirisi olan tahvil tarafına kaydığını belirtti.

Teknik seviyeler: Düşüş nereye kadar sürebilir?

Altın fiyatlarındaki teknik seviyelere değinen Sarı, küresel ölçekte 4.500 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda fiyatların hızla 4.300 ve hatta 4.100 dolar bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Bu düşüşün iç piyasadaki yansıması olarak gram altın tarafında 6.300 ve 6.000 bandına doğru bir geri çekilmenin beraberinde gelebileceğini öngördü. Sarı, şu an için gram altın fiyatlarında bankalar ile kuyumcular arasındaki farkın kapandığını, hatta iç piyasadaki talebin sakinleşmesiyle farkın negatife bile düştüğünü ekledi.

Mayıs ayı döngüsü ve ‘Mayıs’ta sat git’ kavramı

Piyasalarda mevsimsel etkilere dikkat çeken Sarı, mayıs ayı için globalde yaygın olan ‘mayıs’ta sat ve git’ kavramını hatırlattı. Mayıs ayı ortalarına kadar altın, kripto paralar ve borsalar dahil olmak üzere genel bir yıkılma veya sert düşüş dalgası yaşanabileceğini ifade eden uzman, bu sürecin Mayıs’ın 20’lerine kadar sürebileceğini ancak bu tarihten sonra piyasanın daha pozitif bir evreye girebileceğini öngördü.

Merkez bankalarının alımları düşüşü sınırlıyor

Altın fiyatlarının daha sert düşmesini engelleyen en önemli unsurun ise merkez bankaları tarafından yapılan fiziksel altın alımları olduğunu belirten Şirin Sarı; Çin, Kazakistan, Özbekistan ve Polonya gibi ülkelerin altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini söyledi. Sarı, jeopolitik risklerin piyasa tarafından bir miktar kanıksandığını ve yapay zeka rallisi gölgesinde kalarak fiyatlara tam olarak yansımadığını da sözlerine ekledi.