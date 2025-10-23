Altın pusulasını şaşırdı! Bundan sonrasını ne bekliyor?

Altın fiyatları, birkaç hafta öncesine kadar tırmandığı rekor zirvelerden keskin bir şekilde gerileyerek yatırımcıları adeta hazırlıksız yakaladı. Hafta başında 4.380 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, 48 saat içinde yaklaşık 330 dolar eriyerek 4.050 dolara kadar çekildi. Geçtiğimiz dokuz haftada soluksuz bir ralli yaşayan sarı metalde yaşanan bu ani düşüş, piyasalarda “altının pusulasını şaşırdığı” yorumlarına neden oldu.

12 yılın en büyük düşüşü

Salı günü yüzde 5’in üzerinde değer kaybeden altın, 2013’ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Çarşamba günü de bu eğilim devam etti; Bpot altın 4.050 doların altına sarktı. Bu gerileme, altını son dönemde “yılın en iyi performans gösteren emtialarından biri” haline getiren rallinin ardından, yatırımcılar arasında yoğun kâr realizasyonu yapılmasına bağlanıyor.

Ralli sonrası sert dönüş

Altının fiyatı 2025 başından bu yana yüzde 60’ten fazla yükselip güçlü merkez bankası alımları, jeopolitik tansiyon ve Fed’in olası faiz indirimleri gibi unsurlarla beslenmişti. Ancak ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde iyimserliğin artması ve Başkan Trump ile Xi Jinping’in bir araya geleceği beklentisi, “güvenli liman” ihtiyacını azaltınca satışlar hızlandı. Bağımsız yatırımcı Tai Wong durumu, “Altın aylardır dip seviyelerden alınıyordu. Ancak bu kadar hızlı yükselişten sonra, yatırımcılar nihayet arkalarına bakmaya başladı.” diye yorumladı.

3.943 $ desteğine sarkabilir

Saxo Bank’ın stratejisti Ole Hansen, “Piyasanın gerçek gücü, düzeltmelerde ortaya çıkar” diyerek bu düşüşü sağlıklı bir konsolidasyon olarak değerlendirdi. Ancak ABD TÜFE verileri, Trump-Xi görüşmesi ve Fed’in faiz adımları, altının seyrini belirleyecek temel faktörler olmaya devam edecek. Citigroup emtia araştırma ekibinden Charlie Masi-Collier ise “Uzun pozisyonlarda aşırı yoğunlaşma, altını düzeltmeye daha savunmasız hale getiriyor” diyerek daha temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Citi, kısa vadede altın fiyatlarında önceki iyimser duruşunu geri çekerek 0–3 ay için ons başına 4.000 dolar seviyesinde seyir öngördüğünü açıkladı. Uzmanlar, fiyatların 4.000 doların altına sarkması durumunda 3.943 dolar desteğinin hedefl enebileceğini söylüyor.

Fiyat kaybını ne tetikledi?

ABD-Çin ticaret gerginliğinin yumuşaması, güvenli liman talebini azalttı.

9 hafta süren yükselişin ardından yoğun kâr satışları geldi.

Jeopolitik tansiyon düşmeye başladı.

Piyasa, Fed’in faiz kararları öncesinde pozisyon azaltmaya yöneldi.

Aşırı alım bölgesinde olan teknik göstergeler satışları tetikledi.

Bundan sonra ne bekleniyor?

Uzmanlara göre altın hala uzun vadeli yükseliş trendinde.

Kısa vadede ons başına 4.000–4.100 dolar bandında konsolidasyon öngörülüyor.

Saxo Bank, “düzeltme sonrası yükseliş sürebilir” diyor. Banka, bu düzeltmeye ihtiyaç olduğunu fakat daha önceki ralliyi destekleyen unsurlar halen geçerli olduğundan spot altında önümüzdeki aylarda yükseliş senaryosunu koruyor.

Citigroup, altın için “aşırı ağırlık” tavsiyesinden daha temkinli pozisyona geçti.