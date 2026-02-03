Altın rallisinde tempo düştü, Kapalıçarşı’da alım iştahı arttı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Altın piyasalarında son bir haftada yön aşağı olurken, fiyatlardaki oynaklığın azalması Kapalıçarşı’da daha dengeli bir tabloyu beraberinde getirdi. Geçen hafta sık sık değişen etiketlerin yerini daha sakin ve izlenebilir bir fiyatlama aldı. Bu durum, özellikle fiziki altın almak isteyen yatırımcıların alım yönlü ilgisini artırdı. Dün fırtınalı havaya rağmen tüketicilerin Kapalıçarşı’da altın talebi devam etti.

Kapalıçarşı esnafı, son günlerde fiyatlardaki düşüşün “bekleyen alıcıyı harekete geçirdiğini” belirtiyor. Uzun vadeli düşünen yatırımcılar geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirirken, işlem hacminin de bu nedenle canlı kaldığı ifade ediliyor. Kuyumculara göre geçen haftaya kıyasla fiyatlar hâlâ hareketli olsa da değişim hızı belirgin şekilde yavaşlamış durumda.

Altının onsu geçen haftanın son gününde 5 bin doları aşarak rekor kırmış, içeride ise gram altın 8 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Bu hafta ise dün öğlen itibarıyla altının onsu zirve değerine kıyasla yüzde 13 düşüşle 4 bin 650 dolara, gram altın ise 6 bin 500 TL’ye geriledi. Altına göre daha sığ bir piyasaya sahip olan gümüşteki düşüş ise geçen haftaya göre yüzde 34’ü aştı.

Düşüş alım fırsatı oldu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasanın yakından takip ettiği enflasyon rakamlarına yönelik beklentinin yüksek olduğunu belirterek, “İTO’nun açıkladığı enflasyon yüksek geldi. TÜİK’in açıklayacağı rakamın da yüksek gelmesi bekleniyor. Bu da altına talebi artıracaktır. Geçen hafta bu talep nedeniyle altının kilogramında uluslararası piyasa ile fiyat farkı 10 bin dolara kadar çıkmıştı. Haftanın ilk gününde bu rakam arz-talep dengesine göre 5–8 bin dolar arasında gerçekleşebilir” dedi.

Alışların devam etmesini beklediklerini dile getiren Yıldırımtürk, şöyle konuştu: “Altındaki bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyor tüketiciler. Talep zaten uzun vadeli alım yoğunluklu. Kısa vadeli alım yapanların sayısı çok az. Şu an bu düşüşte zarar etmiş gibi düşünebilirler ama orta ve uzun vadede kârlı olacaktır. Altının genel görünümünde bir problem yok; sadece ay sonu kontrat işlemlerinden kaynaklanıyor. Genelde dönem ya da ay sonlarında böyle hareketler yaşanıyor. Buna da temkinli yaklaşmak gerekiyor tabii. Zaten çok hızlı yükselişin hızlı düşüş getireceğini hep söylüyorduk. Ancak bundan etkilenip panik satışı yapan yok. Hatta kısım kısım alıma gelenler de oluyor. Şu an altın alanlar enflasyonu satın alıyor.”

Piyasası sığ metallere dikkat edin

Geçen hafta değerli metallerdeki yüksek hareketlilik, bölgede bu emtialara yönelik talebi de artırmış, tabiri caizse vatandaşlar periyodik cetveldeki her elementi ister hâle gelmişti. Yıldırımtürk benzer taleplerin gelmeye devam ettiğini belirterek, “Bakıra da talep arttı. Bir kiloluk külçeler çıktı piyasaya, alanlar oldu. Bu durum bir süre daha devam edecek. Altın almayan ya da alamayanlar yine gümüşe, platine ve paladyuma yöneliyor. Ancak gümüş ve bakır şu an işlem görüyor, diğerleri çok sınırlı. Gümüş altınla birlikte yükseliyor ama düşerken daha sert düşüyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Nitekim öyle de oldu, çünkü piyasası sığ. Bu yüzden altın dışında tüm metallerde dikkatli olmak gerekiyor. Bakır ise daha sağlam, altınla daha paralel gidiyor” ifadelerini kullandı.