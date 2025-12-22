Altın rekor tazeledi: 2026 için beklentiler ne yönde?

Altının ons fiyatı yeniden rekor kırarak 22 Aralık itibarıyla 4 bin 400 doları gördü. Altının gram fiyatı da 6 bin 42 TL'ye çıktı.

Spot gümüş de yüzde 3,2 değer kazandı ve 69,35 dolarla rekor kırdı.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki faiz indiriminin ardından ilave faiz indirimlerine dair beklentiler, altın ve gümüşün değer kazanmasında etkili oldu. Peki, 2026 için beklentiler ne yönde? BBC Türkçe derledi.

Altın fiyatları 2025 boyunca büyük bir artış yaşadı. 18 Ağustos'ta 3 bin 333 dolar olan altının onsu, yalnızca iki ay içinde 4 bin 381 dolarla rekor kırdı ve yatırımcısına kısa sürede yüzde 30 kazandırdı. Altında böylesi bir artış en son 1979'da görülmüştü.

Ekim sonu ve kasım başında hızlı bir düşüşle 4 bin doların altına gerileyen ons altın, kasım sonunda tekrar yükselişe geçti.

Ons altın 1 Aralık itibarıyla itibarıyla 4 bin 250 dolar, gram altın ise 5 bin 800 TL civarında.

Ekonomistler bu artışta, ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimi yapmasına yönelik beklentinin güçlenmesinin rol oynadığını söylüyor.

Altının fiyatı 2024'ün başından beri yükselişte

Reuters'ın emtia köşe yazarı Clyde Russell, dünya genelinde merkez bankalarının yaptığı alımlar ve bireylerin altın bazlı yatırım fonlarına yönelmesinin de iki önemli etken olduğunu ekliyor.



Uzmanlara göre ekim ayındaki rekorun ardından altın fiyatlarının inişli çıkışlı bir grafik izlemesinin birden fazla nedeni vardı. Bunlardan biri yatırımcıların kârlarını almak için satış yapması.

Yeni rekorun hemen ardından gelen bu düşüşte, önceki günlerde aşırı alım yapılması da etkili oldu.

Reuters'a konuşan ABD merkezli yatırım danışmanlık şirketi StoneX'ten analist Rhona O'Connell, "Böylesi bir düzeltme gerekliydi fakat küresel belirsizliklerin bu kadar yüksek olduğu dönemlerde bu tür düşüşler büyük ihtimalle yeni alım fırsatı olarak görülür" dedi.

Türkiye'deki altın fiyatlarıysa sadece altının dolara karşı değer kazanmasından değil, Türk lirasının genel olarak değer kaybetmesinden de büyük oranda etkilendi.

Liranın değer kaybı nedeniyle altının TL karşılığı daha hızlı arttı

Bir diğer neden ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le gümrük savaşında uzlaşmaya gitmesi.

Fakat uzmanlara küresel ekonomik-politik görünümdeki belirsizliklerde değişim olmadıkça yeni rekorlar beklenebilir.

KCM Trade'in Şef Market Analisti Tim Waterer, "Fed'in faiz indirimi rotası değişmedikçe bunlar alım fırsatı olarak görülecektir" diyor.

Ekim ortasında Reuters'a konuşan CPM Group yöneticisi Jeffrey Christian "Önümüzdeki haftalar ve aylar için artış bekliyoruz, kısa süre içinde altının onsu 4 bin 500 dolar olursa şaşırmayız" ifadelerini kullanıyor.

2026 yılında altının beş bin doları görmesinin sürpriz olmayacağını savunan Christian, "Bu senaryo küresel siyasi sorunların artmasına bağlı, fakat gidişat da öyle gözüküyor" diyor.

Bankaların 2026 tahminleri nasıl?

2025 genelinde yaşanan artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların tercihleri ile ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimleri etkili oldu.

Madencilik endüstrisi tarafından finanse edilen bir ticaret birliği olan Dünya Altın Konseyi'nin kıdemli piyasa analisti Louise Street, "Bu tür koşullar, altın için mükemmel bir fırtına olarak değerlendirilebilir" diyor.

BBC News Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doçent Dr. Özge Öner, "Altın, binlerce yıldır kriz zamanlarında güvenli liman işlevi gören klasik bir değer saklama aracıdır" diyor.

Standard Chartered Bank yöneticisi Suki Cooper da "2026'da ons altının fiyat ortalamasının 4 bin 488 dolar olacağını tahmin ediyoruz ve bunu daha da yukarı taşıyabilecek riskler var" diyor.

HSBC de 2025 için ortalama tahminini 100 dolar yukarı çekerken 2026'da 5 bin doların görüleceği tahmininde bulundu.

Bankalara göre 2026 sonu tahminleri şöyle: