Altın türbülanstan güçlenerek çıkabilir

EVRİM KÜÇÜK

Altın piyasası son haftalarda sıra dışı bir oynaklığa sahne oldu. 2013’ten bu yana görülen en sert günlük düşüş ile 2008’den bu yana kaydedilen en güçlü günlük yükselişin arka arkaya gelmesi, değerli metalde kısa vadeli yön tartışmalarını beraberinde getirdi. Buna karşın küresel yatırım bankaları, yaşanan dalgalanmaların ana trendi bozmadığı ve altındaki yükseliş beklentisinin korunduğu görüşünde birleşiyor.

Son dönemdeki türbülansın temel tetikleyicisi, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına daha şahin duruşlu Kevin Warsh’ın atanabileceğine yönelik beklentiler oldu. Ancak hem UBS hem de CIBC, bu reaksiyonun kalıcı bir trend değişimine işaret etmediğini vurguluyor.

UBS: Ana eğilim yukarı

Finans kuruluşu UBS’e göre son haftalarda yaşanan sert fiyat hareketleri, altının jeopolitik risklere ve piyasa stresine karşı bir korunma aracı olma niteliğini zayıflatmıyor. Banka, bu endişelerin abartılı olduğunu ve altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini savunuyor. UBS analistleri, Kevin Warsh’ın daha küçük bir Fed bilançosunu savunmasına karşın, daha düşük faiz oranlarına sıcak baktığını hatırlatıyor. Nitekim son geri çekilmelere rağmen altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kazanmış durumda. UBS, altın fiyatının yıl sonuna doğru ons başına yaklaşık 5.900 dolar seviyesine yükselmesini bekliyor.

CIBC: Düzeltme değil büyük resimde ara durak

Kanadalı banka CIBC daha da iddialı bir tablo çiziyor. Banka, altın için yıllık ortalama fiyat tahminini 6.000 dolar/ons seviyesine yükseltmiş durumda. Bu rakam, Ekim 2025’te öngörülen 4.500 dolarlık beklentiye kıyasla oldukça güçlü bir revizyona işaret ediyor. CIBC’ye göre son geri çekilmeler, yükseliş trendinin sonu değil; aksine daha geniş bir yukarı yönlü hareketin içindeki geçici düzeltmeler. Bankanın projeksiyonlarına göre altın, 2027’de ortalama 6.500 dolar/ons seviyelerine kadar tırmanabilir.

Altında yükseliş beklentisini destekleyen faktörler

● Jeopolitik belirsizliklerin yüksek seyri. CIBC, jeopolitik risklerin kalıcı olduğu uyarısı yapıyor.

CIBC, jeopolitik risklerin kalıcı olduğu uyarısı yapıyor. ● ABD dolarında orta–uzun vadeli zayıflama olasılığı. Bu yatırımcıların ABD tahvillerinden alternatif varlıklara yönelmesine neden olabilir.

Bu yatırımcıların ABD tahvillerinden alternatif varlıklara yönelmesine neden olabilir. ● ABD’de faizlerin gerilemesi reel faiz oranlarında düşüş beklentisi yaratıyor. Bu, getiri sağlamayan altının elde tutulma maliyetini düşürerek ETF’ler üzerinden yatırımcı talebini artırabilir.

reel faiz oranlarında düşüş beklentisi yaratıyor. Bu, getiri sağlamayan altının elde tutulma maliyetini düşürerek ETF’ler üzerinden yatırımcı talebini artırabilir. ● Merkez bankalarının güçlü altın alımlarının da fiyatlar için önemli bir destek unsuru olmaya devam ettiği belirtiliyor.

da fiyatlar için önemli bir destek unsuru olmaya devam ettiği belirtiliyor. ● Güvenli liman arayışının sürmesi.

Gümüşe ortalama 105 $ değer biçiliyor

Ons gümüş dünkü işlemlerde 82 doların altına geriledi. Gri metal, değerinin neredeyse yüzde 42’sini silen satış dalgasından sonra, ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 33 altında. Ancak CIBC bunun geçici olduğunu savunuyor. Zira bankanın 2026 ortalama fiyat beklentisi: 105 dolar/ons seviyesine revize edilirken, 2027 ortalama fiyat beklentisi: 120 dolar/ons. Altına paralel ancak daha volatil bir seyir beklenen gümüş piyasasında sanayi talebi ve yatırımcı ilgisinin destekleyici rolüne vurgu yapılıyor.