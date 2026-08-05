Altın ve gümüş fiyatları sert yükseldi
ABD-İran arasında barış umutlarının güçlenmesiyle değerli metallerde yükseliş hızlandı. Ons altın 4.200 dolar seviyelerine çıkarken, gümüş yüzde 4'ün üzerinde prim yaptı.
Değerli metaller, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varılabileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle güçlü yükseliş kaydetti.
Ons altın yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 4 bin.200 dolar seviyelerine yükseldi.
Böylece ons altın son bir ayın en yüksek seviyesini test etti.
Gümüşte yükseliş daha güçlü oldu
Altındaki yükselişe gümüş de eşlik etti.
Ons gümüş fiyatı 62 doların üzerine çıkarken, günlük yükseliş yüzde 4'ü aştı.