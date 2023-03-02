Altın ve gümüş için 2023 beklentileri pozitif

Raporda yatırımcıların “güvenli liman” olarak kabul ettikleri altının geçen yıl bu rolünü gerçekleştiremediği ancak bu yıl ons bazında 2000 doları aşarak yeni bir rekor seviyeye çıkmasının beklendiği kaydedildi. Raporda ayrıca 2023’ün gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin getirileri anlamında pozitif bir yıl olacağı savunuldu.

Raporda, geçen yıl başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sert faiz artırımlarının altın fiyatlarının baskılanmasına neden olduğu belirtildi. 2023’ün faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı, enflasyonun daha da kontrol altına alınacağı bir yıl olacağının beklendiğine dikkat çekilen raporda, “Faiz artırım hızında yavaşlama olmasının yanı sıra 2023 küresel risk algısının da azaldığı bir yıl olacak. Ayrıca pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı özellikle Çin’in de diğer ülkelerle uyumlu olarak kısıtlamaları kaldırdığı bir yıl olacak” analizine yer verildi. Raporda, bu beklentiler ışığında bu yıl altını güçlendirecek ana unsurun doların alım gücündeki zayıflık olduğunun altı çizildi. Doların alım gücünün zayıflığının yanı sıra Fed’in izlediği şahin politikaları gevşetmesi, faiz artırımının hız kesmesi ve küresel risk iştahının durumunda altın fiyatlarının daha da ivmeleneceğine dikkat çekilen raporda, altının bu yıl ons bazında yeniden 2000 doları aşarak, yeni bir rekor seviye kaydetmesinin beklendiği vurgulandı.

Platin ve paladyum beklentileri

Gümüşe olan fiziki talebin arttığına dikkat çekilen raporda artan taleple stokların azalmasının bağlı olarak 2023 yılında gümüş fiyatlarının artacağı belirtildi. Raporda, “Elektrikli araçlardan, 5G teknolojisine, güneş enerjisinden birçok yeni teknolojiye kadar kullanım alanı artan beyaz maden, artan talep karşısında zayıflayan arz yapısıyla dikkat çekiyor. COMEX ve LBMA kasalarından gümüş çekimlerinin arttığı gözlemlenirken önümüzdeki günlerde stoklardaki bu azalışın gümüş fiyatlarına yansımasını bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı. Raporda, bu koşullarda bu yıl gümüşün yeniden 35 dolar/ons seviyesine kadar çıkmasını beklendiği vurgulandı.

Geçen yıl arz tarafındaki kaygıların etkisiyle yatırımcılarına en fazla getiri sağlayan kıymetli maden olan platine, bu yılda benzer nedenlerle ilginin devam edeceğinin beklendiği belirtilen raporda, “Özellikle yeşil enerji konusunda, ülkelerin yatırımlarının platin kullanımını artırması beklenirken, hidrojen enerjisi yatırımları da platine ivme kazandıracak önemli unsurlardan biri olacak. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi dolayısıyla paladyumun arzına dair yaşanacak sorunlar, platini muadil olarak kullanılmaya itiyor. 2023 yılında platinin 1200 dolar/ons seviyesine yükselmesini bekliyoruz” denildi. Raporda “Paladyumun yüzde 80’i otomotiv endüstrisi tarafından kullanılıyor. 2023 yılının ortasına doğru toparlanması beklenen otomobil endüstrisiyle birlikte paladyum fiyatları da ivmelenecektir. Bu nedenle paladyumun Rusya karşı uygulanan metal yaptırımlarına rağmen bu yıl, 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine yenide çıkacağını öngörüyoruz” değerlendirmesi yapıldı.