Altın ve gümüş kulübü büyüyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda uzun süredir konuşulan senaryo artık rakamlara yansıyor. 2026’nın henüz ilk haftaları geride kalmışken altın ons başına 5.000 dolara dayanmış durumda. Gümüş ise tarihinde ilk kez 100 dolar eşiğini aşarak yeni bir dönemin kapısını araladı. Çıkışın arkasındaki tema ise analistlere göre yatırımcın kâğıt varlıklardan çıkıp somut ve arz sıkışıklığı olana yönelmesi. Bu tablo, bir süredir ilgi alanı olarak görülen “Altın ve Gümüş Kulübü”nün artık küresel ölçekte hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Parasal rejimde değişik

FXEmpire analizlerine göre 2026, değerli metaller açısından yalnızca güçlü bir yıl değil, aynı zamanda bir rejim değişiminin teyidi niteliğinde. Likiditenin arttığı, satın alma gücünün aşındığı ve para birimlerinin sorgulandığı bir ortamda sermaye yeniden konumlanıyor. Altın, son altı aydır S&P 500’ü geride bırakıyor ve bu performans, 2008 küresel krizinden bu yana görülen en uzun soluklu üstünlüklerden biri. Gümüş cephesinde ise tablo daha da çarpıcı. Yılbaşından bu yana yüzde 45’e varan yükselişle 104 dolara çıkan gümüş, bir yıl biraz aşkın sürede değerini neredeyse üçe katladı.

Gümüşün piyasa değeri 5 trilyon doları geçti

Altın-gümüş oranındaki sert gerileme gümüşün başarısını teyit ediyor. 2025’te 100’ün üzerinde seyreden oran, 50 seviyelerine doğru çekilirken matematik değişiyor. Bu durum, gümüşün altına kıyasla daha hızlı fiyatlandığını ve kulübün genişlemesinde lokomotif rol üstlendiğini gösteriyor. Analistlere göre gümüşün toplam piyasa değerinin 5 trilyon doların üzerine çıkması, onu artık niş bir yatırım olmaktan çıkarıp küresel portföylerin vazgeçilmez unsurlarından biri hâline getiriyor.

Büyük yatırım bankaları da bu dönüşümü fiyatlamaya başlamış durumda. Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü altın alımları ve özel sektör talebinin kalıcı olacağı beklentisiyle 2026 yıl sonu altın tahminini 5.400 dolara yükseltti. UBS ve Bank of America daha da yukarı senaryoları masaya koyarken, JPMorgan uzun vadede altının 8.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Gümüş tarafında ise 130–150 dolar bandı artık uç bir tahmin olmaktan çıkıp ana senaryolar arasında yer alıyor.

Teorik hesaplar 39 bin doları işaret ediyor

Küresel finans çevrelerinde son yıllarda daha yüksek sesle tartışılan başlıklardan biri, ABD dolarının rezerv para konumunun geleceği. Bu tartışmanın uç senaryolarından biri ise doların rezerv statüsünü kaybetmesi ve altının yeniden merkez bankalarının ana referans varlığı haline gelmesi. Bu varsayım üzerinden yapılan yeni bir analiz, altın fiyatlarının teorik olarak ons başına 39 bin doların üzerine çıkabileceğini ortaya koyuyor.

VanEck tarafından yapılan çalışmada merkez bankalarının para yükümlülükleri (M0 ve M2 para arzı) ile resmi altın rezervleri karşılaştırılıyor. Başka bir ifadeyle, “basılan para” ile onu destekleyecek altın miktarı oranlanıyor. Buna göre, büyük merkez bankalarının M0 para yükümlülükleri altın rezervleriyle dengelenmek istenirse, ons altının fiyatı döviz piyasalarındaki işlem ağırlıkları dikkate alındığında yaklaşık 39 bin 200 dolar seviyesine ulaşıyor. Daha geniş bir çerçeve olan M2 para arzı baz alındığında ise bu teorik denge seviyesi 100 bin doların üzerine, döviz işlem hacmiyle ağırlıklandırıldığında ise 184 bin dolar bandına kadar çıkıyor. Araştırmacılar, bu senaryonun kaçınılmaz ya da yakın olduğu iddiasında değil. Yine de küresel para sisteminde yaşanabilecek derin bir güven kaybının, altın fiyatlarını bugünün çok ötesine taşıyabilecek bir potansiyel barındırdığını ortaya koyuyor.

Gümüş bu yıl 165 doları zorlayabilir!

Londra Külçe Birliği (LBMA) tarafından yapılan 2026 yılı değerli metal fiyat tahmini anketi, bu yıl finans kuruluşlarının gümüş fiyatında yükselişin devam edeceği beklentisini ortaya koydu. Ankete katılan analistlerin tahminleri şöyle:

▶ Ross Norman, bu yıl ortalama ons fiyatı 122 dolara olarak öngördü. Fiyatlar için alt sınırı olarak 72 dolar tahmininde bulunan analist, ancak arz açığı, artan talep, jeopolitik gerilimler, ABD ve Çin’de gümüşün kritik bir mineral olarak nitelenmesi gibi faktörlerin fiyatları 165 dolara çıkarabileceğini belirtiyor.

▶ Japonya Külçe Piyasası Birliği’nden Bruce Ikemizu, altın için geçerli olan siyasi ve mali koşullara ek olarak, gümüşün arz ve talep desteğiyle bu yıl 160 doları test edebileceği tahmininde bulunuyor. Ikemizu, fiyat bandının alt kısmı için 65 dolara ve yıllık ortalama 122 dolara işaret ediyor.

▶ Refinitiv Metal Araştırmaları’ndan Debajit Saha gümüşün 54-106 dolar aralığında seyredeceğini öngörüyor. Saha şöyle diyor: “Yeşil teknolojilerin yükselişi ve Yapay Zeka ile bağlantılı artan talep, potansiyel kıtlıklar hakkındaki spekülasyonları daha da artırdı. Yatırım talebinin güçlü kalması bekleniyor, ancak yıl sonuna doğru fiyatlarda bir miktar yavaşlama öngörüyoruz.”

▶ ICBC Standard Bank’tan Julia Du, fiyatların 150 doları test edebileceği görüşünde. Du, “Güçlü fotovoltaik ve endüstriyel talepten kaynaklanan yapısal arz açıkları, artan mücevher ve yatırım alımlarıyla birleşerek fiyat dalgalanmalarını artıracaktır” diyor.