Altın ve gümüşte 2026 alarmı: Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı’dan kritik uyarı

Yayında, teknik seviyeler üzerinden analizlerini paylaşan Tokalı, altın için 5.000 dolar, gümüş için ise 80 dolar seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu vurguladı. Yakın zamanda altının 5.100 doları, gümüşün ise 85 doları test ettiğini ancak güçlü istihdam verilerinin ardından fiyatların bahsettiği destek seviyelerine geri çekildiğini hatırlatan Tokalı, önümüzdeki süreçte enflasyon verilerine ilişkin yukarı yönlü risklerin piyasalar üzerinde baskı kurabileceğine dikkat çekti.

Altın ve gümüşte 2026’da geri çekilme beklentisi

2026 yılına yönelik somut fiyat öngörülerini de paylaşan Tokalı, altında 4.750 – 4.800 dolar bandına, gümüşte ise 60 – 70 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme alanı gördüğünü belirtti. Bu beklentisini bir "çöküş" olarak değil, 2025 yılındaki parabolik yükselişlerin ardından gelen bir düzeltme süreci olarak nitelendiren uzman, yatırımcıların 2026 yılında değerli metallerden bir miktar uzak durmasının daha rasyonel olabileceğini savundu.

Bu öngörülerin temelinde yatan makroekonomik sebeplere değinen Tokalı, 2025'teki yükselişin itibari paraların (fiyat paraların) güven kaybetmesinden kaynaklandığını, ancak 2026'da bu paraların yeniden itibar kazanabileceğine inandığını söyledi. Ayrıca Fed'in sistemdeki rolünün azalabileceği ve "mali üstünlük" kavramının ön plana çıkarak para politikalarının etkinliğini gölgeleyebileceği bir yapısal dönüşüm sürecine girilebileceğini ekledi.

Tokalı, Hazine ve Fed'in eş anlı çalışabileceği ve yüksek borç yükleri nedeniyle maliye politikalarının daha baskın hale geleceği bir dönemin beklendiğini ifade etti. Bu süreçte fiyat paraların tekrar sorgulanmasının metallere bir miktar destek verebileceğini kabul etse de, genel tabloda 2026 yılının 2025'e kıyasla yatırımcılar için bir hayal kırıklığı yaratabileceği görüşünü yineledi.