Altın ve gümüşte ‘satış fırsatı’ dönemi: Küresel baskı sürüyor mu?

Nvidia'nın son bilançosunu değerlendiren Tokalı, gelirin %85, karın ise %200'ün üzerinde artmasının piyasalar için kritik bir moral olduğunu belirtti. Mevcut yüksek değerlemeler ve faiz baskısı altında Nvidia’nın hayal kırıklığı yaratmamasının, yapay zekadan beklenen verimlilik artışı senaryosunu desteklediğini ifade etti. Tokalı, 2027 öngörülerinin de pozitif olduğunu ve Nvidia'nın artık Apple veya Microsoft gibi piyasada ağır ve oturaklı bir konuma ulaştığını vurguladı.

Küresel tahvil piyasasında faiz krizi riski

Tokalı, 2026 yılı için en büyük risk faktörünün küresel tahvil piyasası olduğunu söyledi. Borç yükleri, bütçe açıkları ve enflasyondaki katılıkların bu riski beslediğini belirterek, özellikle enerji maliyetlerinin yapısal bir risk unsuru haline geldiğine dikkat çekti. Fed üyelerinin "güvercin" tonunun azaldığını, faiz indiriminden ziyade sabit kalma veya artırım ihtimalinin konuşulmaya başlandığını ifade etti. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım sinyallerinin ise carry trade çözülmesi riski nedeniyle küresel bir stres kaynağı olabileceğini ekledi.

Türkiye’de gözler mayıs enflasyonunda

Yurt içinde tahvil faizlerinin küresel eğilimden negatif ayrışarak yükseldiğini belirten Tokalı, bu durumun temel nedeninin enflasyon görünümündeki bozulma olduğunu söyledi. Mayıs ayı enflasyon verisinin kritik bir eşik olduğunu vurgulayan ekonomist, rakamın %1,5-%2 bandında kalması durumunda faizlerde bir durulma görülebileceğini, aksi takdirde yükselişin devam edebileceğini öngördü. Ayrıca, Merkez Bankası'nın para politikasında sadeleşme ve normalleşme adımlarının takip edileceğini belirtti.

Borsa İstanbul ve dolar/TL beklentileri

Borsa İstanbul için dolar bazlı 300 dolar seviyesinin ($13.700 - $13.900 bandı) önemli bir destek olduğunu ifade eden Tokalı, endeksin tekrar 15.000 seviyelerini test etmesi için enflasyon tarafında endişeleri azaltacak verilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dolar/TL tarafında ise kontrollü kur görünümünün sürdüğünü belirten Tokalı, yıl sonu beklentisini aylık değer kayıplarını dikkate alarak 50,50'den 51,50'ye revize ettiğini belirtti. Rezervler tarafında bir kırılganlık görmediğini de sözlerine ekledi.

Altın ve gümüşte ‘satış fırsatı’ dönemi

Değerli metaller konusunda temkinli duruşunu koruyan Tokalı, doların küresel gücünü koruması ve yüksek tahvil faizleri nedeniyle altın ve gümüşteki yükselişlerin ‘satış fırsatı’ olarak değerlendirilebileceği dönemde olduğumuzu ifade etti. Küresel stagflasyon riskinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.