Altın ve gümüşte yeni dönem: Uzman isimden kritik tahminler

Altın piyasasının ocak ayındaki hızlı yükselişin ardından bir "hazmetme sürecine" girdiğini belirten Yıldırımtürk, piyasadaki mevcut durumu bir pinpon topunun zıplama sürecine benzetti. Uzmana göre, altını destekleyen temel unsurlar arasında ABD enflasyon verilerinin beklenti altında kalması, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve devam eden jeopolitik riskler (İran-ABD gerginliği gibi) yer alıyor.

Yıldırımtürk’ün altın fiyatlarına dair teknik öngörüleri şöyle:

• Ons altın: Yıldırımtürk, ons altının 5.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda önce 5.400, ardından 5.600 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor. Yıl sonu hedefi ise 6.000 dolar seviyelerine ulaşılması yönünde.

• Merkez Bankası etkisi: Yıldırımtürk özellikle Çin Merkez Bankası’nın güçlü alımlarının fiyatların yukarı yönlü seyrini destekleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

• İç piyasa: Türkiye'de enflasyonun yukarı yönlü seyri ve kontrollü kur sistemi nedeniyle vatandaşın dövizden altına geçişinin sürdüğünü belirten Yıldırımtürk, iç piyasada fiyatların kısa sürede 7.500 seviyelerini görebileceğini ifade etti.

Gümüşte talep düşüşü ve "spekülatif söylem" uyarısı

Gümüş tarafında ise daha temkinli bir tablo çizen Yıldırımtürk, gümüşte talebin düştüğünü ve satış tarafının oluşmaya başladığını belirtti.

• Kritik seviyeler: Gümüş ons fiyatında 87 dolar seviyesi aşılmadığı sürece 80 dolar, hatta 72 dolara kadar geri çekilmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

• JP Morgan eleştirisi: JP Morgan’ın gümüşteki yüksek fiyat beklentilerine katılmadığını ifade eden uzman, güneş panelleri üzerinden yaratılan sanayi talebi haberlerini "spekülatif" olarak değerlendirdi.

• Yatırım yöntemi: Gümüş yatırımı yapacaklara, fiziki alım yerine bankaların yatırım bölümleri veya aracı kurumlar üzerinden ekran fiyatıyla (kaydi/dijital) işlem yapmalarının daha kazançlı olabileceğini önerdi.

Sektörel kriz: Altın kotası ve kapanan atölyeler

Yıldırımtürk, altın ithalatına getirilen aylık 12 tonluk kotanın sektöre verdiği zarara da dikkat çekti. Yıllık 300 tonluk ihtiyacın karşılanamaması nedeniyle dış piyasa ile iç piyasa arasında kilogram başına 5.000 ile 12.000 dolar arasında değişen yüksek fiyat farkları oluştuğunu belirtti. Bu durumun takı ve mücevher talebini durma noktasına getirdiğini, maliyetler nedeniyle birçok atölye ve iş yerinin kapandığını ifade etti.