Altın ve mücevher sektörü zorda: Harakiri yapacak noktaya geldik

TÜİD Başkanı Mustafa Kamar, altın ithalatındaki kota nedeniyle sektörün büyük zorluk yaşadığını, dükkanların kapanmaya başladığını söyledi.

Kota uygulaması sektörü olumsuz etkiledi

TÜİD Başkanı Mustafa Kamar, İstanbul Kuyumcukent'te yaklaşık 300 sektör temsilcisiyle birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, altın ithalatına getirilen kotanın üretim ve ihracatı sekteye uğrattığını söyledi. Altın temininde yaşanan zorlukların piyasada fiyatları yükselttiğini belirten Kamar, dünya genelinde 130 bin dolar seviyesinde olan altının Türkiye'de 140 bin dolara çıktığını ifade etti.

Türkiye ile dünya fiyatları arasında fark açıldı

Kamar, altın fiyatlarındaki artışın sektörde ciddi bir dengesizlik yarattığını vurguladı. Küresel piyasalardaki fiyatlarla Türkiye arasındaki farkın rekor seviyelere ulaştığını dile getiren Kamar, bunun sektörün uluslararası rekabet gücünü zayıflattığını belirtti.

“Her kota kendi zenginini yaratıyor”

Altın ithalatındaki kısıtlamaların bazı firmalara avantaj sağladığını öne süren Mustafa Kamar, bu durumun sektörde haksız rekabete neden olduğunu kaydetti. Kamar, “Bu uygulamayı kötüye kullanan firmalar belli. Devletin bu konuda adım atması gerekiyor. Tüm sektör aynı şekilde cezalandırılmamalı” dedi.

Kapanan dükkanlar istihdam kaybına neden oldu

Kota uygulaması nedeniyle İstanbul’da yaklaşık 200 kuyumcunun faaliyetlerine son verdiğini aktaran Kamar, bu durumun yaklaşık 10 bin kişilik istihdam kaybına yol açtığını söyledi. Kapanan işletmelerin büyük bir kısmının faaliyetlerine başka ülkelerde devam ettiğini belirtti.

İhracatta büyük kayıp yaşandı

Mustafa Kamar, altın ithalatındaki kısıtlamaların Türkiye'nin ihracat potansiyelini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Türkiye’nin bir dönem küresel pazarda yüzde 10'luk bir paya ulaştığını hatırlatan Kamar, “Bugün 6 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız, kota olmasaydı 23 milyar dolara çıkabilirdi” şeklinde konuştu.

Altına dayalı enflasyon muhasebesi talebi

Sektörün bir diğer beklentisinin ise stok affı ve altına dayalı enflasyon muhasebesi olduğunu söyleyen Kamar, bu adımların sektörün kayıt altına alınması ve düzeltilmesi için şart olduğunu belirtti. Altına dayalı enflasyon muhasebesine geçilmeden kalıcı çözüm üretilemeyeceğini ifade etti.