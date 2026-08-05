Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk: Türk lirası tatile çıktı

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD eski Başkanı Trump’ın tutarsız açıklamalarının ve jeopolitik gerginliklerin yatırım araçlarında sert dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Fed’in son toplantısından piyasaların net bir mesaj alamadığını ifade eden Yıldırımtürk, kendi beklentisinin yeni bir faiz artırımı olmayacağı ve sene sonuna doğru bir faiz indiriminin gündeme gelebileceği yönünde olduğunu söyledi. Bu belirsizliklerin altın fiyatları üzerindeki baskısının zayıf kalacağı öngörüsünde bulundu.

İç piyasada nakit sıkışıklığı: Türk lirası tatile çıktı

Yıldırımtürk, iç piyasada ciddi bir likidite sıkışıklığı yaşandığını ve bankalardan para temin etmenin zorlaştığını vurguladı. Çarşıda çok küçük rakamların dahi bulunamadığına dikkat çeken uzman, "Türk lirası tatile çıktı" ifadesini kullanarak piyasadaki para akışının yavaşladığını belirtti. Bu durumun temel nedenleri arasında vergi ödemeleri ve mevduat faizlerinin yüksekliği nedeniyle paranın bankalarda konuşlanmış olmasını gösterdi.

Altın fiyatlarında beklentiler ve makas aralığı

İç piyasada altın fiyatlarının dış piyasaya göre kilogram başına 300-400 dolar daha ucuz seyrettiğini belirten Yıldırımtürk, gram altın için 6.000 TL seviyelerinin güçlü bir destek olduğunu kaydetti. Ağustos ortasından itibaren yatırımcıların piyasaya dönmesiyle gram altının 6.250 - 6.300 TL bandına toparlanabileceğini öngören uzman, uzun vadede ‘gördüğü yeri tekrar görür’ kuralı gereği sene sonunda ons altının 5.600 dolar seviyelerini test edebileceğini belirtti.

Yatırımcı beklemede: Konut ve araç için satış yok

Piyasadaki durgunluğun bir diğer sebebinin yatırımcıların beklentileri olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, geçmişin aksine şu anda konut veya araç alımı için altın satışının yapılmadığını gözlemlediklerini söyledi. Yatırımcıların gram altının 8.000 TL - 10.000 TL seviyelerine ulaşacağı beklentisiyle beklemeye geçtiğini ve bu durumun piyasada genel bir durağanlık yarattığını belirtti. Ayrıca Dubai piyasasının kapalı olmasının da Türkiye'deki mal ve hizmet akışını olumsuz etkilediğini ekledi.

Ağustos enflasyonu için ‘zam’ uyarısı

Enflasyon verilerini değerlendiren Yıldırımtürk, temmuz ayında bazı ürünlerde düşüş görülse de kamu ürünlerine yapılan büyük zamların ve akaryakıt artışlarının etkisinin Ağustos ayında hissedileceğini öngördü. Bu gerekçelerle ağustos ayı enflasyonunun temmuz ayına göre hafif yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini ifade etti.