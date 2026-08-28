Altın, Warsh'ın açıklamalarına sert tepki verdi! Düşüş sürüyor

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Altın yatırımcıları günlerdir ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamasını bekliyordu. Warsh'ın açıklamalarının ardından altında düşüş yüzde 1'i geçti. Ons altın 4.544 dolar seviyesine indi. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 7.076 TL'ye indi. Spot gümüş fiyatıysa yüzde 0,4 düşüşle 68,90 dolar oldu.

Altında düşüş sürdü

İlerleyen saatlerde altındaki düşüş sürdü. Ons altın alış 4.458, satış 4.459'e gerileyerek düşüş yüzde 3'ü aştı.

Aynı gün saat 23.30 itibari ile gram altında satış fiyatları ise yüzde 3'lük bir düşüşle 7 bin liranın altına indi. Çeyrek altın ise 11,300'e kadar düştü.