Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

Yatırım fonları piyasasının 2020 yılındaki 130-150 milyar TL seviyesinden bugün 10 trilyon TL büyüklüğe ulaştığına ve yatırımcı sayısının 6 milyonu aştığına dikkat çeken Onur Duygu, bu hızlı büyümenin ciddi bir düzenleme ihtiyacı doğurduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yılın kasım ayında manipülasyon iddialarına karşı bir düzenleme yapılacağının bizzat Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı tarafından duyurulduğunu hatırlatan Duygu, şubat ayında sektör paydaşlarıyla paylaşılan taslağın ardından nihai düzenlemenin ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girmesinin beklendiğini kaydetti.

Düzenlemenin temel amacı

Düzenlemenin temel amacının sistemik riskleri, karşı taraf ve likidite risklerini engellemek olduğunu vurgulayan Duygu, geçmişte bir portföy yönetim şirketinin para piyasası fonunda yaşanan ve yatırımcıların 20 gün boyunca nakde dönmesini engelleyen yoğunlaşma krizinin bir daha tekrarlanmamasının hedeflendiğini belirtti. Bazı çevrelerdeki "düzenleme gelince piyasa çökecek" korkularının yersiz olduğunu savunan Duygu, "Her düzenleme belli bir uyum süresi getirir. Bu adımlarla piyasa daha şeffaf, adil ve işlevsel bir yapıya kavuşacaktır" dedi.

Para piyasası ve serbest fonlarda köklü değişikler öngörülüyor

Yeni taslak kapsamında özellikle para piyasası ve serbest fonlarda köklü değişiklikler öngörüldüğünü açıklayan Duygu, öne çıkan maddeleri şu şekilde sıraladı:

Teminatlandırma: Borsa İstanbul para piyasası üzerinden teminatsız olarak gerçekleştirilen yüksek getirili borçlanmaların Takasbank sistemine entegre edilerek teminatlandırılacağını belirten Duygu, bu durumun politika faizinin (%37-40) çok üzerinde seyreden %49-50 seviyelerindeki getiri oranlarını normal seviyelere yakınsatacağını ifade etti.

Pay repo çeşitlendirmesi: Tek bir hisse senedinin volatilitesine maruz kalmamak için pay repo işlemlerindeki hisse çeşitliliğinin artırılacağını kaydeden Duygu, "Pay repo içerisindeki hisse senetlerinin birden fazla olması yönünde bir kural bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Fiyat uçurumlarına sınır: Grup şirketlerinin kendi hisselerine yatırım yaparak değerlemeleri suni şekilde yukarı çekmesini önlemek amacıyla serbest fonlara yatırım sınırları getirileceğini bildiren Duygu, uluslararası endeks sağlayıcılarının (MSCI, S&P, FTSE) de koordineli alımlara ve dolaşım sahipliğine dair soru işaretlerine dikkat çektiğini vurguladı.

Tek hisse fonlarına çeşitlendirme: Fonun bir çeşitlendirme aracı olduğunu belirten Duygu, "Tek hisseye yatırım yapan fonların çeşitlendirilmesi lazım. TEFAS'ta açık olan ancak çok az yatırımcıya hitap eden bazı serbest fonların da özel fon statüsüne alınmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet tahvili zorunluluğu: Para piyasası fonlarına getirilen devlet tahvili bulundurma zorunluluğunun serbest fonlara da genişletilme olasılığının bulunduğunu dile getiren Duygu, bu durumun tahvil piyasasında %10'luk bir hareketliliğe yol açarak faizlerin aşağı yönlü hareketini hızlandırabileceğini kaydetti.

Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Onur Duygu, ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların değer kaybetmesiyle yükselişe geçen altının yerli yatırımcıda ‘momentum yatırımı’ eğilimi yaratarak altın fonlarına girişleri yavaş yavaş artırdığını belirtti. Altındaki yükseliş trendinin yılsonuna kadar süreceğinin kesin olmadığını vurgulayan Duygu, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon ve PCI (Kişisel Tüketim Harcamaları) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altın fiyatlarında bir geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti. Uzun vadeli dengeli bir sepet içerisinde altın ve gümüşün mutlaka bulunması gerektiğini savunan Duygu, "Kısa vade bakıyorsa yatırımcı altında bence şu an ağırlık arttırma tarafında biraz geç kalmış durumda. O yüzden şu an beklemek daha doğru olur" dedi.