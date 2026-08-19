Altın yeniden yükselişe geçti! Gümüşte yüzde 2'lik sıçrama

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Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve küresel tahvil getirilerinin son yılların zirve seviyelerinden gerilemesiyle yükseldi.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller almak için Fed'in son toplantısına ait tutanakların açıklanmasını bekliyor.

Altında yüzde 2'yi aşan yükseliş

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat TSİ 16.11 itibarıyla yüzde 2,51 artışla 4.443,29 dolardan işlem görüyor.

Günün ilk saatlerinde kademeli bir yükseliş trendi izleyen altının onsu, öğleden sonraki işlemlerde alımların hız kazanmasıyla sert bir sıçrama gerçekleştirdi. Günlük bazda 108,71 dolar değer kazanan ons altın, son dönemlerin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Altın fiyatları, ABD, Almanya ve Japonya'da uzun vadeli tahvil getirilerinin enflasyon endişeleriyle son birkaç on yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının ardından Salı günü yaklaşık yüzde 2 gerilemişti.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısının Çarşamba günü (19.08.2026) hafiflemesiyle dolar değer kaybederken, bu durum yatırımcılara faiz getirisi sağlamayan altın ve gümüşü yeniden cazip hale getirdi.

Piyasaların odağında Fed'in Temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor. Tutanakların TSİ 18.00'de açıklanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile herhangi bir görüşme yapılmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirterek, boğazın kapalı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Gram altın son 3 ayın rekorunu kırdı

Öte yandan gram altın, gün içinde yüzde 3'ü aşan bir sıçrama gerçekleştirdi. Böylelikle 6 bin 880 liraya tırmanarak son 3 ayın rekorunu kırdı.

Gümüş'te yüzde 2'ye yakın yükseliş

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı, saat TSİ 16.13 itibarıyla yüzde 2,65 artışla 65,0080 dolardan işlem görüyor.

Günün ilk yarısında yatay ve kısıtlı bantta bir seyir izleyen gümüşün onsu, öğleden sonra artan alım talebiyle birlikte dik bir yukarı yönlü ivme yakaladı. Günlük bazda 1,68 dolar prim yapan ons gümüş, günün en yüksek seviyelerine yakın noktalarda dengelendi. Paladyum yüzde 0,3 artışla 1.293,63 dolara çıktı.

Altın neden yükseliyor?

ABD uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahviller için likidite desteği amaçlı geri alım işlemlerinin boyutunu ikiye katlayacağını açıklamasının ardından Çarşamba günü yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyelerinden keskin bir düşüş gösterdi .

ABD'nin 30 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 10 baz puan düşerek %5,187 civarına geriledi ve gün içinde yaklaşık 7 baz puan daha düşük seviyede işlem gördü.

ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uzun vadeli nominal kuponlu menkul kıymetler için likidite desteği amaçlı geri alım işlemlerinin büyüklüğünü, işlem başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını belirtti .

Yapılan açıklamaya göre, 10 ila 20 yıllık ve 20 ila 30 yıllık sektörleri kapsayacak olan değişiklik, 9 Eylül'den 4 Kasım'a kadar geçerli olacak.