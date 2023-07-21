Altın ‘yer çekiminden’ kurtuluyor

Evrim KÜÇÜK

ABD dolarındaki zayıflığın ve Fed'in gelecek hafta yapacağı artırımın ardından faiz artırımlarına son vereceği beklentilerinin etkisiyle ons altın iki ayın en yüksek seviyeye çıktı. Uzmanlara göre teknik tablo önemli ölçüde iyileşti ve altın yer çekiminden kaçmayı başararak 1.950 dolar/ons destek seviyesinden epey uzaklaştı. Analistler, Fed'in bu ay faiz artırdıktan sonra geri adım atacağını gösteren verilere dikkat çekerek fiyatların 2.000 dolara ve uzun vadede çok daha üzerine hareket etmesini mümkün görüyor.

2.002 dolar direnci radara girdi

1ABD dolarındaki zayıflık ve son zamanlarda değerli metal ve emtia fiyatlarının korunmasına yardımcı olan düşük Hazine getirilerinin desteğiyle altın fiyatları sıçradı. Ons altın dün sabah 1.987 dolara kadar yükselerek 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Analistler altında yukarı hareketin 1993-1997 dolar aralığına kadar devam etmesini bekliyorlar. Buranın üzerinde ise 2002 dolar direnci bulunuyor. Aşağı harekette destek 1971 dolar seviyesinde.

Teknik tablo giderek iyileşiyor

Genel olarak ise yukarı trendi içindeki hareket sürüyor. Kitco analisti Jim Wyckoff, "Altın piyasası için teknik tablo önemli ölçüde iyileşti. Önemli bir destek 1.950 dolar/ons seviyesinden uzaklaşıldı ve gelen veriler Fed'in bu ay faiz artırdıktan sonra geri adım atacağını gösteriyorsa altın kesinlikle 2.000 dolara doğru hareket edebilir” diyor.

“İşler iyi giderse 2.500 dolar mümkün”

WisdomTree emtia ve makroekonomik araştırma başkanı Nitesh Shah'a göre altının gelecek yıl bu zamanlar ons başına 2.225 dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda. Bununla birlikte, işler yolunda giderse, değerli metal ons başına 2.500 dolara kadar yükselebilir.

Shah, çoğu şeyin özellikle ABD'den gelen makroekonomik verilere bağlı olduğunu ifade ediyor ve şöyle diyor. “Konsensüs beklentileri enflasyonun Fed’in hedefinin üzerinde olmasına rağmen düşmeye devam etmesi, ABD Doları’nın değer kaybetmesi ve tahvil getirilerinin düşmeye devam etmesi şeklinde.”

Ekonomik stres ortamında güçlü bir savunma kalkanı

Bununla birlikte, daha önce yükselmiş olan oranlar dünyayı ekonomik durgunluğa yaklaştırıyor, bu da güvenli liman statüsü nedeniyle altın fiyatını desteklemesi gereken bir ortam yaratıyor.

Shah şöyle diyor: “Altın, ekonomik stres zamanlarında iyi performans gösterme eğiliminde. Göstergeler güçlü bir şekilde negatife döndüğünde, hisse senetleri negatif olma eğilimindeyken altın pozitif bir performans sergiler. Altın, rakip savunma varlıkları olarak görülen Hazine tahvillerinden de daha iyi performans gösteriyor" dedi.

Trene atlama zamanı!

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Citi, son dönemlerde korku ve panik havasının estiği piyasalarda yatırımcıların güvenli bir liman olarak sığındıkları “altın” hakkında öngörülerini yükseltti. Banka, 2024 yılı için ortalama fiyat beklentisini 2000 dolar seviyesinden 2.040 dolara revize etti.

Citi: Gelecek yıl 2.100 dolarla rekoru görür”

Citigroup, 2024 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 2.000 dolardan 2.040 dolar seviyesine yükseltti ve ABD enflasyon verisi geriledikçe altın fiyatlarındaki düşüşü satın almak için bir fırsat olarak gördüğünü bildirdi.

Citi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 2.100 dolarla rekor seviyeye çıkmadan önce, üçüncü çeyrek altın fiyatlarının ons başına 1.950 dolar ortalamasından biraz daha düşük olacağını ve yatırımcılar için üçüncü çeyreğin ortasından sonuna kadar "iyi bir giriş noktası" olabileceğini de sözlerine ekledi.