Altın yükselişe geçti: Fiyatları destekleyen gelişmeler neler?

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Spot altın, pazartesi günü sabah saatlerinde ons başına 4.175,60 dolara yükselerek yüzde 0,3 değer kazandı. Değerli metal, önceki dönemdeki kazanımlarını sürdürdü.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından yatırımcıların ekim ayında faiz artırımı beklentileri düştü. Warsh, cuma günü Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısında, Fed'in bu ayki toplantısında alacağı karara ilişkin sinyal vermedi.

Warsh, beklenenden yüksek enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini belirtti. Fed, 27-28 Ekim tarihlerindeki para politikası toplantısı öncesinde sessiz döneme girdi.

CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 16, aralık ayında ise yüzde 92 olarak fiyatlıyor.

Hisse senetlerindeki satışlar talebi artırdı

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin hisse senedi piyasalarında satışları tetiklemesi ve tahvil getirilerini düşürmesi, altına yönelik güvenli liman talebini destekledi.

Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor. Ancak yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

Altın daha fazla nasıl yükselir?

Cnbc-e'nin aktardığına göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının haftaya sınırlı bir yükselişle başladığını belirterek petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon açısından olumlu karşılandığını söyledi.

Waterer, kısa vadede petrol fiyatlarının daha istikrarlı biçimde gerilemesinin veya faiz oranlarında daha belirgin bir düşüşün altını destekleyebileceğini ifade etti.

Petrol, Trump'ın kararlarının ardından geriledi

Petrol fiyatları pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları ve gümrük vergilerini kaldırmasının ardından düştü. Bu gelişmenin Rusya'nın daha fazla yakıt ihraç etmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon görünümü üzerinden altın piyasasının da takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.

Gözler Fed toplantısı ve PCE enflasyon verisinde

ABD'de ithalat fiyatları eylül ayında beklenenden daha fazla yükseldi. Artışta enerji ürünleri ve bazı diğer malların maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu.

Veriler, Ortadoğu'daki çatışmaların sürdüğü dönemde enflasyon baskılarına ilişkin endişelerin devam ettiğini gösterdi.

Piyasa katılımcıları, Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısını ve ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerini bekliyor. ABD Merkez Bankası, yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik değerlendirmelerinde PCE fiyat ölçümlerini takip ediyor.