Altın zirveden döndü: ABD'li dev banka Goldman Sachs'dan yeni tahmin geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, merkez bankasının birincil görevinin finansal krizler ve hiperenflasyonu önlemek olduğunu vurguladı. Miran, para politikası bağımsızlığının bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynadığını ve bu bağımsızlığı korumaya kararlı olduğunu ifade etti.

Miran’ın açıklamaları altını vurdu: Fed beklentisiyle fiyatlar düştü

Miran’ın açıklamaları sonrası Fed’in bağımsızlığını sürdürmeye devam edeceği beklentisi ise kar satışlarıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın yüzde 0,76 düşüşle ons başına 3 bin 532 dolardan işlem görürken değeri ons altın ve dolar/TL ile hesaplanan gram altın yüzde 0,80 kayıpla 4 bin 673 liradan fiyatlandı. Gram altın dün tüm zamanların zirvesini 4 bin 736 liraya taşımıştı.

"Altın kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer deposudur”

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ortasında Goldman Sachs ise yeni bir değerlendirme notu paylaştı. ABD’li yatırım bankası, Fed’in itibarının sarsılması ve yatırımcıların sadece küçük bir kısmınının tahvillerden altına dönmesi durumunda ons altın fiyatının yükselişini hızlandırabileceğini söyledi.

Samantha Dart ve ekibi tarafından hazırlanan notta, “Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi senaryosu muhtemelen daha yüksek enflasyona, daha düşük hisse ve uzun vadeli tahvil fiyatlarına ve doların rezerv para birimi statüsünde erozyona yol açar. Buna karşılık, altın kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer deposudur” denildi.

"Ons başına 5 bin dolara çıkabilir"

Analistler, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda, diğer tüm faktörler sabitken altın fiyatının ons başına 5 bin dolara çıkabileceğini öngördü. Goldman analistleri, bu nedenle altının emtia alanında en güçlü uzun pozisyon önerileri olmayı sürdürdüğünü söyledi.