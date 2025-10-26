Altında düşüş sürerken dünyanın dört bir yanından kuyumcuların rekor satış bildirdi

Geçtiğimiz ay boyunca sosyal medyada, farklı ülkelerdeki kuyumcuların önünde oluşan uzun kuyrukların fotoğrafları gündem olmuştu. Bu görüntülerin ardından uzmanlar, piyasada aşırı alım riski bulunduğuna dair uyarılar yaptı.

Hafta başında yaşanan sert hareketlerle altın fiyatları salı günü yüzde 6,3 oranında gerileyerek 2013’ten bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Cuma günü kapanışta ons altın 4 bin 113 dolar seviyesinde işlem gördü. Haftalık kayıp 138 bin 700 dolar olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar geri çekilmeyi fırsat olarak görüyor

Bloomberg’e konuşan farklı ülkelerdeki yatırımcılar, altına olan ilginin azalmadığını belirtti. Bangkok’un altın alışveriş merkezi Chinatown’da çalışan 57 yaşındaki tekstil işçisi Sunisa Kodkasorn, “Altın en güvenli yatırımdır. Fiyatların düştüğünü görünce tüm paramızı bir araya getirdik ve almaya geldik.” dedi.

Kodkasorn’un yanı sıra Singapur’dan ABD’ye kadar birçok kuyumcu, fiyatlardaki düşüşün ardından mağazalara büyük bir alım talebi geldiğini bildirdi. Ancak bazı müşteriler, küçük külçe altınların tükenmesi nedeniyle istedikleri alımı gerçekleştiremedi.

Bazı ülkelerde satışlar rekor seviyelere ulaştı

Singapur’daki BullionStar şirketinin genel müdür yardımcısı Pete Walden, salı gününün şirket tarihindeki en yoğun satış günü olduğunu söyledi: “Mağaza açılmadan önce kuyruk vardı, alıcı sayısı satıcılardan çok fazlaydı. Birçok kişi bunu ‘düşüşte alım’ fırsatı olarak değerlendirdi.”

ABD merkezli Money Metals Exchange LLC yöneticisi Stefan Gleason ise, “fırsat kollayan” yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.

Tokyo’nun lüks Ginza semtinde yaşayan Vietnamlı öğrenci Hang Viet de Tanaka Precious Metal Group şubesinde küçük bir külçe almak için sıradaydı. Viet, “Uzun vadede altının yükseleceğine inanıyorum, bu düşüşü bir fırsat olarak görüyorum.” dedi.

Değerli metaller piyasasındaki düzeltme sınırlı kaldı

Fiyatların zirveye ulaşmasından kısa süre önce değerlendirmede bulunan Nicky Shiels, “Boğa piyasaları sürdürülebilir olmak için sağlıklı bir düzeltmeye ihtiyaç duyar. Fiyatlar konsolide olmalı ve dengeli bir yükseliş trendine dönmeli.” açıklamasını yaptı.

Altının ons fiyatı pazartesi günü 4 bin 381 doların üzerine çıkarak zirve yaptı. Dikkat çekici olan, bu sert hareketin büyük ölçüde değerli metallerle sınırlı kalmasıydı. Aynı gün hisse senetleri, tahviller ve petrol piyasasında belirgin bir değişim yaşanmadı.

Yatırımcılar, düşüşün nedenine dair farklı görüşler dile getirdi. Bazılarına göre hedge fonlar kâr realizasyonuna giderken, bazıları Çin bankalarının satış yaptığını öne sürdü.

Analistler altın piyasasında temkinli

Değerli metal, yıl içinde zaten rekor kırmışken sadece iki ayda yüzde 30 oranında değer kazanmıştı. Buna rağmen analistler, piyasadaki düzeltmenin genel yükseliş trendini değiştirmeyeceği görüşünde birleşiyor.

Londra Kıymetli Madenler Birliği’nin yıl başında yaptığı ankette, analistlerin tamamına yakını fiyatların artacağını öngörmüş ancak hiçbiri 2025 boyunca altının 3 bin 300 doların üzerine çıkacağını tahmin etmemişti.

JPMorgan Chase & Co.’dan Gregory Shearer, son raporunda “Kâr realizasyonu yapan yatırımcıların satışları, merkez bankaları ve diğer fiziksel alıcıların talebiyle dengelenecek. Bu da düzeltmenin sınırlı kalmasını sağlayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez bankalarının alımları altın rallisini destekliyor

Geçmişte altın fiyatlarının zirveden sonra uzun süre toparlanamadığı dönemler olsa da, mevcut yükselişin temelinde merkez bankalarının güçlü alımları bulunuyor. 2022’de Rusya Merkez Bankası’na uygulanan yaptırımların ardından hız kazanan bu alımlar, küresel borç seviyelerine ilişkin endişelerle birlikte fiyatları destekliyor.

Shearer, tahminlerinde altının gelecek yılın son çeyreğinde ortalama 5 bin doların üzerinde seyredeceğini belirterek, merkez bankalarının piyasadan çekilmesinin en büyük risk faktörü olabileceğini vurguladı.