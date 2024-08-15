Altında 'Fed belirsizliği' etkisi

Altın, ABD’nin TÜFE verilerinin Fed’in muhtemel parasal genişlemesinin kapsamını netleştirmemesinin etkisiyle önceki seansta yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Bloombergh'in haberine göre, Pepperstone Group Ltd.'de Araştırma Başkanı Chris Weston, Çarşamba günü altın fiyatlarındaki düşüşün, işlemcilerin Fed'in önümüzdeki ay faiz oranlarını bazılarının umduğu yarım puanlık indirim yerine 25 baz puan düşüreceği sonucuna varmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Spot altın yüzde 0,3 yükselişle ons başına 2.456 dolardan işlem görüyor

Spot altın haftanın dördüncü işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle ons başına 2.456 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2.655 TL seviyesinde.

ABD'de dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini aktararak, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Öte yandan değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 19 yükseliş gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar yer aldı.

Analistler, bugün yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerini takip edilecek.