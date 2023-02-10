Altında ‘goldilocks’ dönemi

Evrim KÜÇÜK



İsmi "Üç Ayı" adlı çocuk hikâyesinden gelen ‘Goldilocks’ ifadesi ilk kez 1990'larda ABD ekonomisini tarif etmek için icat edilmiş bir terim. Goldilocks ekonomisi, büyümeyle enfl asyon arasında uyumlu bir ilişki yakalanması yani ılımlı bir enfl asyon ortamında istikrarlı bir ekonomik büyümeyi tanımlıyor. Ünlü bir uzman 2023 yılını altında ‘goldilocks’ yılı olarak görüyor yani ne çok sıcak ne de çok soğuk.

Fed Başkanı Powell'ın bu hafta yaptığı açıklamada şahin bir duruş sergilememesi sonrası ABD Dolarında yaşanan gerileme ons altını yeniden 1.900 dolara yaklaştırdı. Analistler, altın fiyatının faiz oranlarına karşı hassas olmaya devam ettiğini, Fed'in faiz politikasına ilişkin gelecek mesajların yön üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyorlar. Kısa vadede ons altın için tahminler 1890 direncinin aşılması halinde 1905 doların test edilmesi. Destekler ise 1872 doların altında 1842 seviyesi olarak gösteriliyor.

Yılın geneline bakıldığında altın fiyatlarını şekillendirecek unsunlar dolar, faiz oranları ve Asya talebi.

Fed halen fiyatları baskılıyor

Değerli metal analisti Ross Norman, “Statik iki yılın ardından altının olumlu performans göstermesini bekliyoruz” diyor. Norman’a göre kazanç için alan var ancak aşırı değil. Yani “Goldilocks’ olarak tanımlanabilecek istikrarlı seyir beklentisi hakim. Zira fiyata duyarlı Asya talebi, ısrarcı enfl asyon, yükselen reel faiz oranları ve henüz dönüş yapmayan Fed'in altında hafifl etici etkisi olabilir.

ETF’lere girişin artması olumlu

Uzmanın altının lehine gördüğü dört temel pozitif faktör ise artan spekülatif uzun vadeli pozisyonlar, ETF’lere girişin artması, devam eden resmi alımlar ve fiziksel talepte görülen büyüme. Bu yıla ilişkin beklentisi ise fiyatların 1.834 dolar ile 2.070 dolar arasında seyretmesi. Ortalama fiyat beklentisi ise 1.959 dolar. Uzmanın diğer değerli metaller için beklentisi de yükseliş yönünde. Bu arada, Jüpiter Altın ve Gümüş fon yöneticisi Ned Naylor- Leyland, Financial Times’ta yer alan açıklamasında, merkez bankalarının altını yüksek potansiyelli bir varlık sınıfı olarak gördüklerini hatırlatıyor. Naylor- Leyland, geleneksel para birimlerine güvenin azalması nedeniyle merkez bankalarının altın alımlarının 2022'de 673 tona ulaştığını hatırlatıyor.

Sarı metali seven gümüş ve platini de sever!

Altındaki olası yükselişlerin gümüş ve platin gibi diğer değerli metallere de alım getireceği tahmin ediliyor. Norman, altın boğa koşusu dönemlerinde gümüşün bir süre sonra altından daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Analist bu yıl gümüş fiyatlarının 23.41-30.15 dolar aralığında seyredeceğini görüyor ve ortalama 25.18 dolarlık fiyat tahmininde bulunuyor. Platinin bu yıl işlem aralığı 840 dolarla 1.278 dolar arasında görülüyor. Ortalama fiyat beklentisi de 1.138 dolar/ons. Bu da fiyatların mevcut seviyeden yaklaşık 150 dolar yükselmesi anlamına geliyor. 2022’de aşırı oynak bir görünüm sergileyen paladyumun fiyatının 1615 ile 2470 dolar arasında dalgalanması bekleniyor. Fiyat için ortalama beklenti ons başına 2.165 dolar. Paladyum şu sıralar 1.670 dolar seviyesinden işlem görüyor.