Altında kâr satışı: Fiyatlar yedi haftalık zirveden döndü

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Altın fiyatları, geçen hafta ABD istihdam verilerinin ardından gördüğü yedi haftanın zirvesinden geri çekildi. Yatırımcılar kâr satışına yönelirken, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz patikasına ilişkin sinyaller takip edilecek.

Altın haftaya düşüşle başladı

Spot altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0,5 gerileyerek 4.322,28 dolara indi.

Altın, cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 düşüşle 4.381,60 dolara geriledi.

Zirvenin ardından kâr satışı geldi

Altındaki geri çekilmede, geçen haftaki güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi etkili oldu.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, hareketin piyasa görünümünde önemli bir değişiklikten ziyade doğal bir dengelenmeye işaret ettiğini belirtti.

Waterer, altının kısa vadede 4.300 dolar seviyesinin üzerinde destek bulmaya devam etmesini beklediğini ifade etti.

ABD istihdamı Fed beklentilerini değiştirdi

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde azalması, altın fiyatlarının yükselişinde önemli rol oynadı.

Cnbc-e'nin derlediği habere göre veriler, ABD ekonomisinin temmuz ayında istihdam kaybettiğini gösterirken, önceki iki aya ilişkin istihdam artışları da sert biçimde aşağı yönlü revize edildi.

Zayıf iş gücü piyasası, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

Faiz artışı ihtimali geriledi

İstihdam verilerinin ardından vadeli piyasalarda, Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklentiler belirgin şekilde zayıfladı.

Daha düşük faiz ortamı, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

Bu nedenle piyasa, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin yeni sinyalleri yakından takip ediyor.

Gözler çarşamba günü ABD enflasyonunda

Bu hafta altın piyasasının yönü açısından en önemli verilerden biri ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak.

TÜFE verisi çarşamba günü açıklanacak. Perşembe günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, faiz artışı ihtimalini daha da zayıflatabilir. Bu senaryo altın fiyatlarındaki yükselişin yeniden güç kazanmasına zemin hazırlayabilir.

4.300 dolar kritik seviye

Piyasa uzmanlarına göre altındaki kısa vadeli görünümde 4.300 dolar seviyesi önemini koruyor.

KCM Trade analisti Waterer, ABD enflasyon verilerinin ılımlı gelmesi halinde Fed'in faiz politikasında daha temkinli davranmasının altın için yeni bir yükseliş alanı oluşturabileceğini belirtti.

Buna karşın güçlü enflasyon verileri, faiz beklentilerini yeniden yukarı çekerek değerli metal üzerinde baskı yaratabilir.

Hürmüz belirsizliği piyasayı etkiliyor

Altın fiyatlarında ABD para politikasının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeler de yakından izleniyor.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı üzerinden yeni denizcilik güzergâhlarını belirleyecek nihai bir anlaşmaya yaklaştığını açıkladı. Ancak Tahran, stratejik su yolunun yeniden açılması için ABD'nin bazı koşulları yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

Bölgede yeni bir gerilim yaşanması ve petrol fiyatlarının yükselmesi, altın piyasasında da yeni hareketlilik yaratabilir.

Diğer değerli metaller de geriledi

Altındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 63,45 dolara, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.742,50 dolara geriledi.

Paladyum ise yüzde 1,1 düşerek 1.362,97 dolara indi.

Piyasanın odağında ise bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verileri bulunuyor. Verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri nasıl değiştireceği, altının yönü açısından belirleyici olacak.