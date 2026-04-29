Altında karar anı: Dr. Nuri Sevgen 4.300 dolar seviyesini işaret etti

Dr. Sevgen, akşam saatlerinde açıklanacak Fed kararlarının piyasalar için belirleyici olacağını ifade etti. FOMC toplantısında bir faiz değişimi beklenmediğini ancak Fed Başkanı Powell’ın şahin bir söylem benimsemesinden endişe edildiğini belirtti. ABD iç siyasetinde ise Trump’ın İran ablukasını uzatma çabaları ve yaklaşan seçimlerin piyasalar üzerindeki baskısının hissedildiğini vurgulayan Dr. Sevgen, ABD’nin bölgedeki operasyonlarını yasalar gereği 1 Mayıs’a kadar netleştirmesi gerektiğine işaret etti.

Enerji savaşları ve petro-dolar sisteminde çatlaklar

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 1 Mayıs itibarıyla OPEC’ten ayrılma kararını değerlendiren Dr. Sevgen, bu hamlenin arkasında petro-dolar sisteminin sarsılmasının yatabileceğini savundu. İran’ın bölgedeki askeri hamleleri karşısında ABD’nin koruma gücünün sorgulandığını belirten Dr. Sevgen, özellikle petro-yuan sisteminin konuşulmaya başlanmasının ABD için en büyük tedirginlik kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca ABD genelinde ortalama galon benzin fiyatlarının 4,20 dolara yükselmesinin Amerikan halkı ve enflasyon beklentileri açısından ciddi bir sıkıntı yarattığını ekledi.

Emtia piyasası: Altın ve gümüşte ‘bekle-gör’ dönemi

Kıymetli madenlerdeki geri çekilmeyi Fed öncesi teminat tamamlama ve faiz artırım endişelerine bağlayan Dr. Sevgen, altın için 4.700 dolar geçilmedikçe kısa vadeli alım önermediğini, 4.300 dolar seviyelerinin ise biriktirme amaçlı değerlendirilebileceğini söyledi. Gümüş tarafında ise güneş panelleri üretimi nedeniyle uzun vadeli hikayenin devam ettiğini belirten Dr. Sevgen, fiyatlarda 75-76 dolar seviyesi aşılmadan veya 66 dolar seviyelerine bir düşüş yaşanmadan yeni pozisyon açılmamasını tavsiye etti. Çin’in hem altın hem de gümüşte tarihin en yüksek alımlarını yapmaya devam etmesi, bu madenlerin stratejik önemini koruduğunu gösteriyor.

Borsa İstanbul: 14.500 direnci ve vade sonu hareketliliği

Borsa İstanbul’un teknik görünümünü analiz eden Dr. Sevgen, 14.500 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ve bu seviyenin geçilmesinin zor göründüğünü ifade etti. 30 Nisan itibarıyla Nisan vadeli kontratların sona erecek olmasının rollover (vade geçişi) yoğunluğunu artırdığını belirten Dr. Sevgen, piyasanın 14.200 puanın üzerinde tutunmasının güç koruma açısından kritik olduğunu vurguladı. Yatırımcılara, direnç seviyelerine yaklaşıldığında bir miktar nakde dönerek veya hedge ederek kendilerini korumaları önerisinde bulundu.

Türkiye ekonomisinde Eurobond talebi ve enflasyon beklentileri Türkiye’nin Eurobond'larına olan ilginin CDS seviyelerindeki iyileşme ile paralel gittiğini belirten Dr. Sevgen, özellikle Merkez Bankası rezervlerindeki değişimleri yakından takip ettiklerini söyledi. Yıl sonu faiz indirim beklentilerinin zayıfladığına dikkat çeken Dr. Sevgen, nisan ayı enflasyonunun (TÜFE) piyasa anketlerinde %3,23 civarında beklendiğini ve yıllık beklentilerin %28 bandına kaydığını ifade ederek değerlendirmelerini tamamladı.