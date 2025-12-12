Altında mola, gümüşte ralli

EVRİM KÜÇÜK

Fed’in bölünmüş faiz kararı altını duraksatırken gümüş, arz daralması ve sanayi talebi sayesinde rekorlara koşuyor. Analistler ise altın boğa piyasasının henüz bitmediğini, gümüşte ise çok daha güçlü bir yapısal hikâyenin öne çıktığını belirtiyor.

ABD Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık faiz indirimi değerli metallerde belirgin bir ayrışma yarattı. Altın, politika belirsizliğinin baskısıyla 4.220 dolar/ons bandı civarında yerinde sayarken, gümüş 62,9 dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları yatırımcıların yön arayışını artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın “ileriye dönük net bir patika sunmayan” açıklamaları, altının ivmesini yavaşlattı. Buna karşılık gümüş, ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi, sanayi talebindeki güçlü seyir ve madencilikte yaşanan kesintiler nedeniyle yıl içinde yüzde 113’lük bir ralli sergiledi.

Altın para politikasına gümüş arza odaklanıyor

Piyasada oluşan bu ayrışma, değerli metallerin temel dinamiklerinin birbirinden giderek uzaklaştığını gösteriyor. Altın daha çok para politikası beklentilerine odaklanırken, gümüş hem yatırım hem de sanayi talebinin aynı anda devreye girmesiyle daha yapısal bir momentum yakalıyor.

“Altında oynaklık var ”

Büyük kurumlar altın konusunda kötümser değil. Çin merkezli CICC analistleri 2026’da altın boğa piyasasının sona ermeyeceği, ABD dolarındaki değer kaybı ve yatırımcı portföylerinde çeşitlendirme ihtiyacının destekleyici olduğunu vurguluyor. Goldman Sachs ise altının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tablo, altının kısa vadeli duraksamasına rağmen uzun vadeli görünümün hâlâ güçlü olduğuna işaret ediyor.

“Gümüş için 175 $ hayal değil”

Gümüşte yükselişin henüz hikâyesinin başında olunduğu görüşü güçleniyor. Atlas Pulse Gold Report analizine göre, gümüşün 2030’a kadar 175 dolara ulaşması “iyimser ama gerçekçi” bir senaryo. Analiz, gümüşün uzun yıllar altına göre aşırı ucuz kaldığını, 2020 sonrası dönemde ise değerleme makasının kapanmaya başladığını gösteriyor. Gümüş 55 yıl sonra yeni zirve yaparken, piyasanın halen “aşırı alım bölgesine” geçişin erken evrelerinde olduğu belirtiliyor. Altın/gümüş rasyosunun tarihsel ortalamalara gerilemesi, fiyatların hâlâ aşırı şişmediği anlamına geliyor. Analize göre, olası bir 7.000 dolar altın senaryosunda, rasyonun 40’a düşmesi gümüşü 175 dolar bandına taşıyabilir. ETF akımlarının yeniden pozitife dönmesi, fiyat hareketlerinin çok daha hassas olmasına neden oluyor.

Sanayi metalleri da düşük dolardan faydalanıyor

Fed’in faiz indirimine en hızlı tepkilerden biri sanayi metallerinden geldi. Bakır, arz kesintileri ve dolar zayıflığının desteğiyle hem Şanghay’da hem LME’de rekor seviyeye yaklaştı. Fed’in gevşeme adımı dolar endeksini aşağı çekerken, küresel yatırımcıların dolar bazlı emtia ilgisi arttı. Bakır fiyatı LME’de ton başına 11.556 doların üzerine geldi. Hafta başında 11.771 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi test edilmişti. Bu ralli yalnızca para politikasından kaynaklanmıyor. Şili’de Codelco’nun üretim kesintileri, Afrika’daki arz sorunları ve ABD’nin bakıra olası tarifeleri, orta vadede ciddi bir arz açığı oluşacağı beklentisini güçlendiriyor. RBC Capital Markets, “Yeni projelerin yetersizliği fiyatları uzun süre yüksek tutabilir” değerlendirmesini yapıyor. Alüminyumdan çinkoya diğer sanayi metallerinde de benzer bir eğilim görülüyor. Japon alıcılar için alüminyumda primlerin büyük oranda artması ve kurşun, kalay, çinkodaki yükselişler, daha geniş bir rallinin işareti olarak okunuyor.