Altında ‘Santa Rallisi’ beklentisi

Evrim KÜÇÜK

Ekimde başlayan jeopolitik risklerle önemli bir yükseliş sergileyen altın, Fed’in yeni bir faiz artışının masadan kalkmasının da yardımıyla 6 haftada 200 dolar değerlendi. Şimdi piyasada “Altında Santa rallisi yaşanır mı?” sorusu soruluyor. İstatistikler ise bunun muhtemel olduğunu söylüyor.



Yılsonuna yaklaştığımız bu günlerde, yatırımcılar arasında hemen hemen her yılsonu yaşanan ‘Noel Baba Rallisi’ olarak da bilinen Santa rallisi aralık ayının son haftasıyla ocak ayının ilk günlerinde piyasalarda sert yükseliş yaşanabileceği beklentisi. Saxo Bank altın fiyatlarında ‘Santa rallisi’ yaşanabileceğini söylüyor. Bankanın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen tarafından yapılan analizde, altının son altı yılda aralık ayında güçlü bir performans sergilediğine dikkat çekiliyor. Hansen, “Altın bir kez daha 2000 doların üzerinde önemli bir direnç seviyesine meydan okuyor ve bir kırılma potansiyel olarak yeni bir yılsonu kapanışı getirebilir. Tıpkı son altı yılda aralık ayı Santa rallilerinde yüzde 4 yükseldiği gibi” diyor.

Uzman, “Fed’in agresif faiz artırım rejiminin sonuna geldiği ve gelecek yıl bu durumun tersine dönebileceği yönündeki spekülasyonlar altını destekliyor. 2010 dolar direncinin üzerine kırılma, yükselişi kaçırma korkusunu tetikleyerek fiyatların çok daha yüksek seviyelere ulaşmasını sağlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

SocGen: Tahvil tehdidi azalıyor, 2.200 dolar mümkün

Fransa merkezli bankacılık grubu Société Générale stratejistleri altının daha fazla kazanç elde edeceğini öngörüyor. Banka, faiz oranlarının zirveye çıkmasını, ABD’deki durgunluğu, istikrarsız jeopolitiği ve merkez bankası alımlarını altına yönelmelerinin başlıca nedenleri olarak gösteriyor. SocGen, beklenenden düşük ABD enfl asyon verilerinin fiyatları bu hafta yeniden pozitif bölgeye getirmesinin ardından fiyatların gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren 2.200 dolar/ onsa yükselebileceği tahmininde bulunuyor. Fransız bankası, yüksek tahvil getirilerine rağmen altının ivme kazanmasını, artık tahvil piyasasının altın için büyük bir tehdit olarak görülmediği şeklinde değerlendiriyor.

ANZ, 2024 yılı için altın görünümünü yükseltti

Dünya genelinde merkez bankacılarının bu yıl altına yoğun ilgi gösterdiğini, özellikle Çin Merkez Bankası’nın yüklü alım yaptığını biliyoruz. Bu da fi nans kuruluşlarına göre altın fi yatlarına gelecek yıl ivme kazandıracak. Bu hafta ANZ değerli metal raporu ‘The Vault’u yayınladı. Banka merkez bankası alımlarının ve jeopolitik gerilimin “altında çıkışı” destekleyeceğini belirtti. Banka, 2023 ve 2024 yılı altın talebi tahminleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Mevcut satın alma hızına dayanarak, talep tahminlerimizi 2023 için 750 tondan ve 2024 için 800 tondan 1.050 tona yükseltiyoruz .”