Altında senaryo yükseliş yönünde

JP Morgan Private Bank’a göre, altının önümüzdeki yıl ons başına 5.000 doların üzerine çıkması bekleniyor . Bu yükselişin başlıca nedeni, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının alımları. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, verdiği bir röportajda, fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5.200 ila 5.300 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu, metalin şu anda işlem gördüğü seviyeden yüzde 25’ten fazla daha yüksek olacak.

Merkez bankalarından yapılan alımlar, politika yapıcıların bir değer saklama ve varlık çeşitlendirme arayışında olduğu son birkaç yıldır külçe altının sert yükselişinde kilit bir itici güç oldu. Fiyatlar, Ekim ayında 4.380 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştıktan sonra son haftalarda geriledi. Değerli metal bu yıl hala yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Wolf, özellikle gelişmekte olan piyasalarda birçok merkez bankası için “döviz rezervlerinin bir parçası olarak altının genel bir yüzde olarak hala nispeten düşük” olduğunu söyledi. Fiyatlardaki artışlar nedeniyle alım hızının yavaşlayabileceğini belirterek, “Alımların hala arttığını görüyoruz.

Merkez bankaları 9 ayda 634 ton aldı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları ylül ayına kadar olan dönemde rezervlerine 634 ton külçe altın ekledi. Bu, son üç yılın aynı dönemine kıyasla düşük olsa da, 2022 öncesi ortalamanın oldukça üzerindeydi. Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı için yıllık alımların 750 ila 900 ton aralığında olacağını tahmin ediyor. Bu alımlara büyük ölçüde, ABD merkezli finans piyasalarına daha az bağımlı bir dünya inşa etme hedefiyle hareket eden Çin öncülük etti. Polonya, Türkiye ve Kazakistan da altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Birçok banka güvenli liman varlığına ilişkin görünüm konusunda olumlu kalmaya devam ediyor; Goldman Sachs Group Inc. altının 2026’nın son çeyreğinde 4.900 dolara ulaşmasını bekliyor.