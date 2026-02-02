Altında sert dalgalanma devam edecek mi? Dev bankadan "6 bin doları aşacak" tahmini

Altın fiyatlarında sert düşüş gözlenirken, dünyanın en büyük bankası JPMorgan’dan yükseliş tahmini geldi.

JPMorgan, yayımladığı değerlendirme notunda, altın fiyatlarına ilişkin orta vadeli iyimser beklentisini koruduğunu bildirdi. Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesi ve yatırımcı talebinin güçlü kalmasıyla birlikte altının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin 300 dolara yükselebileceğini tahmin etti.

Buna karşın altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi gösterdi.

Spot altın 4.402,36 doları gördükten sonra, cuma gününe göre yüzde 6,5 kayıpla 4.536,72 dolar seviyesinde işlem gördü.

JPMorgan, 2026 yılında merkez bankalarının toplam altın alımlarının 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Banka, reel varlıkların kağıt varlıklara kıyasla daha güçlü performans sergilediği mevcut ortamda altının yapısal olarak desteklendiğini vurguladı.

Gümüş tarafında ise daha temkinli bir tablo çizildi. Aralık sonundan bu yana fiyatların 80 dolar civarında seyrettiğine dikkat çekilen notta, ralliyi destekleyen unsurların belirginliğini kaybettiği ifade edildi. Spot gümüş, haftanın ilk gününde 72 doların altına kadar geriledi.

Gümüş fiyatı perşembe günü 121,64 dolar ile rekor kırmış, cuma günü ise yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini test etmişti.

JPMorgan, gümüşte altından farklı olarak merkez bankalarının yapısal alıcı konumunda olmamasının, önümüzdeki dönemde altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini artırdığını belirtti.

Buna rağmen banka, gümüşte ortalama taban seviyenin 75-80 dolar aralığında oluştuğunu ve kazanımların tamamen geri verilmesinin olası görülmediğini kaydetti.