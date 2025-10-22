Altında sert düşüş geçici bir düzeltme mi yoksa yükselişin sonu mu? Analistler yorumladı

Dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçen ons altın, yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 4 bin 40 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise saat 14.20 itibarıyla 5 bin 447 lira seviyesinden işlem gördü.

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar, altının gelecekteki performansına odaklanmış durumda. Konuya ilişkin farklı görüşler öne çıkarken, analistler özellikle makroekonomik göstergelerin ve merkez bankası politikalarının altın üzerindeki etkisini tartışıyor.

Altın artık güvenli liman mı yoksa spekülatif bir varlık mı?

GazeteOksijen'in aktardığına göre ünlü yatırımcı Bill Gross, Business Insider’a verdiği röportajda altının artık geleneksel güvenli liman statüsünden uzaklaştığını savundu. Gross’a göre altın, sosyal medyada popülerlik kazanan hisseler gibi hareket ediyor ve rekor seviyelere ulaştıktan sonra zirveyi görmüş olabilir.

Tahvil piyasasındaki başarıları nedeniyle “Tahvil Kralı” olarak anılan Bill Gross, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda yatırımcıları altın alımı konusunda temkinli olmaya çağırdı. Business Insider’a gönderdiği e-postada ise altının “momentum ve sosyal medya etkisiyle yükselen hisselere benzer özellikler taşıdığını” dile getirdi.

PIMCO’nun kurucularından olan Gross, altındaki yükselişin spekülatif beklentilerle şiştiğini ve bu durumun altını ani düşüşlere karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti.

Faiz oranları altının seyrinde etkili olabilir

Gross, altının hâlâ kısa vadeli faiz oranlarına karşı hassas olduğunu ifade etti. Borçlanma maliyetlerindeki düşüşün, düşük getirili diğer yatırım araçlarına kıyasla altını cazip hale getirdiğini söyledi. Ayrıca düşük faiz oranlarının enflasyonu tetikleyebileceğini ve bu durumda altının, artan fiyatlara karşı bir korunma aracı olarak daha fazla talep görebileceğini vurguladı.

Yatırımcının dikkat çektiği bir diğer unsur ise merkez bankalarının politik belirsizlik nedeniyle tarihi seviyelerde altın alımı yapması oldu. Ticaret gerilimleri, jeopolitik çatışmalar ve siyasi riskler, altına yönelik talebi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Gross, önümüzdeki dönemde altının seyrini belirleyecek üç ana faktörün momentum, siyasi gelişmeler ve faiz politikaları olacağını ifade etti.

Piyasalarda kar satışı etkili mi oldu?

Altın fiyatlarındaki ani düşüş, uluslararası ekonomi yayınlarının da gündemindeydi. Reuters, yatırımcıların kar satışına yöneldiğini yazarken; MarketWatch ise düşüşü farklı açılardan ele aldı.

Libertas Wealth Management Group Başkanı Adam Koos, MarketWatch’a verdiği demeçte, altın fiyatlarının hızlı ve istikrarlı yükselişinin ardından bir anda sert şekilde gerilediğini belirterek, “Altın sanki açık bir otoyolda ilerlerken beklenmedik bir çukura girmiş gibi” ifadelerini kullandı.

StoneX analistlerinden Fawad Razaqzada ise Pazartesi günü altının yeni bir rekor kırdığını, Salı günü ise bu seviyeden hızla geri çekildiğini söyledi. Razaqzada, altındaki düşüşün ardından “zirve mi görüldü, yoksa bu sadece geçici bir tökezleme mi?” sorusunun gündeme geldiğini dile getirdi.

Salı günü yayımladığı analiz notunda, değerli metallerde sert satışların görüldüğünü belirten Razaqzada, böylesi bir düzeltmenin fiyatlardaki hızlı artış göz önüne alındığında kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Düşüş sinyali mi yoksa alım fırsatı mı?

Razaqzada’ya göre yatırımcıların savunmacı duruşlarını etkileyen bazı gelişmeler mevcut. ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması, güvenli liman talebindeki gerileme, Amerikan dolarının güçlenmesi ve yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi bu faktörler arasında yer aldı.

Ancak analist, bu düşüşün uzun vadeli yükseliş trendinin sonu anlamına gelmediğini savundu. Razaqzada, “Düzeltmeler doğaldır,” diyerek, pek çok yatırımcının büyük ralliyi kaçırmış olabileceğini ve bu nedenle geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini söyledi.