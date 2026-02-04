Altında uluslararası fiyat farkı 12 bin dolara kadar çıktı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Altında 2023 yılından bu yana uygulanan kota ve fiyatlardaki sert hareketler, iç piyasa ile uluslararası piyasa arasındaki makası yeniden gündeme taşıdı. Altında uygulanan aylık 12 bin tonluk kota sınırı ve yükselen fiyatların oluşturduğu güçlü talep, uluslararası piyasa ile iç piyasa arasında kilogram başına fiyat farkının 12 bin dolara kadar çıkmasına yol açtı. Söz konusu fark, özellikle fiziki altın talebinin yoğun olduğu dönemlerde iç piyasadaki fiyatlamanın küresel piyasalardan ayrışmasına yol açarken piyasa temsilcilerine göre kota uygulaması, arzın sınırlanmasıyla birlikte talep baskısını artırırken, bu durum fiyat farkının kısa sürede derinleşmesine neden oldu. Gelişmelere paralel olmak Başta Kapalıçarşı olmak üzere önemli merkezlerde talep yüksek seyretmeye devam ederken, panik satışının ise yüksek fiyatlara rağmen gerçekleşmediği dile getirildi.

Değerli metallerde toparlanma sinyali

Altınla birlikte bakır ve gümüş gibi diğer değerli emtialarda da dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Geçen hafta bu ürünlerde görülen değer kayıplarının, haftanın ikinci günü itibarıyla büyük ölçüde telafi edilmesi, piyasada talebin yeniden canlanmasına yol açtı. Özellikle gümüş ve bakırda yaşanan toparlanma, yatırımcı ilgisinin yeniden bu ürünlere yönelmesine neden oldu. Ancak talepteki bu canlanma, ihracat cephesinde aynı ölçüde olumlu bir tablo yaratmadı. Sektör temsilcileri, fiyatlardaki hızlı yükselişin ve iç piyasa-talep yoğunluğunun, ihracat tarafında hacim kaybına yol açtığını belirtiyor. Dün öğle saatleri itibarıyla altının ons fiyatı 4 bin 900 bin dolar sınırını aşarken, gümüşteki yükseliş daha sert oldu. Gümüş fiyatları yüzde 10’u aşan artışla ons başına 87 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı geçen en yüksek 5 bin 438 dolar seviyesini test ederken, gümüşte ise 118 dolar seviyesi görülmüştü. Bu zirvelerin ardından yaşanan geri çekilmeye rağmen, son günlerdeki toparlanma piyasada yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

İhracat yüzde 59 düştü

Altında uluslararası piyasa ile farkın geçen ay boyunca 1000 dolar ile 12 bin dolar arasında geniş bir aralıkta gerçekleşmesi ve çoğu dönem üst sınırda seyretmesi ihracat cephesine de negatif yansıdı. Türkiye ihracatçılar Meclisi verilerine göre geçen ay genel ihracat yüzde 3,9 düşerken, mücevherat sektöründe bu oran çok daha yüksek seyretti. Ocak ayında mücevherat sektörü ihracatı yüzde 59 oranında gerileyerek 1 milyar 162 milyon dolardan 476 milyon dolara düştü. Bu düşüş mücevherat sektörünün 27 ihracatçı sektör arasında en yüksek düşüş oranına sahne olmasına neden oldu.

"Panik satışı yok, alım devam ediyor"

■ Altın ve para piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yeniden yükselişe geçen fiyatlara rağmen altın talebinde hareketliliğin Kapalıçarşı’da devam ettiğini söyledi. Panik satışlarının görülmediğini dile getiren Yıldırımtürk, yüksek talebe karşılık oluşan arz sıkıntıları nedeni ile uluslararası piyasa ile fiyat farkının yeniden yükselişe geçtiğini anlattı. Yıldırımtürk, “Şu an uluslararası piyasa ile kilogramda fiyat farkı 12 bin dolara çıktı. bu değer en son eylül ayında görülmüştü. Enfl asyon açıklanınca bir hareketlilik gerçekleşti. Enfl asyon açıklanınca hareketlilik oluyor. Satışlar daha az öyle bir panik satışı yok. Alım ağırlıklı şu an piyasa. Enfl asyon da beklentilerin üzerinde açıklanınca bu da altın fiyatlarına yansıdı” diye konuştu.